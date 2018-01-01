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У місті на Волині виросли велетенські соняшники. ФОТО

У місті на Волині виросли велетенські соняшники. ФОТО
У мешканки Любешова на огороді виросли соняшники-гіганти.

Один з рослин заввишки 3 метри 20 сантиметрів, інші 2 метри 90 сантиметрів, - пише Район. Любешів.

За словами місцевої господині Марії Ричук-Медведюк, такі велетні виросли внаслідок самосіву.

«Коли навесні поралась на огороді, то помітила декілька пагонів соняшника. Оскільки вони нікому не заважали, то вирішила їх залишити», - зізнається Марія Федорівна.

У місті на Волині виросли велетенські соняшники. ФОТО
У місті на Волині виросли велетенські соняшники. ФОТО

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Теги: гігант, соняшники
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