У місті на Волині виросли велетенські соняшники. ФОТО
Сьогодні, 16:35
У мешканки Любешова на огороді виросли соняшники-гіганти.
Один з рослин заввишки 3 метри 20 сантиметрів, інші 2 метри 90 сантиметрів, - пише Район. Любешів.
За словами місцевої господині Марії Ричук-Медведюк, такі велетні виросли внаслідок самосіву.
«Коли навесні поралась на огороді, то помітила декілька пагонів соняшника. Оскільки вони нікому не заважали, то вирішила їх залишити», - зізнається Марія Федорівна.
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Один з рослин заввишки 3 метри 20 сантиметрів, інші 2 метри 90 сантиметрів, - пише Район. Любешів.
За словами місцевої господині Марії Ричук-Медведюк, такі велетні виросли внаслідок самосіву.
«Коли навесні поралась на огороді, то помітила декілька пагонів соняшника. Оскільки вони нікому не заважали, то вирішила їх залишити», - зізнається Марія Федорівна.
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