У місті на Волині виросли велетенські соняшники. ФОТО





Один з рослин заввишки 3 метри 20 сантиметрів, інші 2 метри 90 сантиметрів, - пише



За словами місцевої господині Марії Ричук-Медведюк, такі велетні виросли внаслідок самосіву.



«Коли навесні поралась на огороді, то помітила декілька пагонів соняшника. Оскільки вони нікому не заважали, то вирішила їх залишити», - зізнається Марія Федорівна.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У мешканки Любешова на огороді виросли соняшники-гіганти.Один з рослин заввишки 3 метри 20 сантиметрів, інші 2 метри 90 сантиметрів, - пише Район. Любешів За словами місцевої господині, такі велетні виросли внаслідок самосіву.«Коли навесні поралась на огороді, то помітила декілька пагонів соняшника. Оскільки вони нікому не заважали, то вирішила їх залишити», - зізнається Марія Федорівна.

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