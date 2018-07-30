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Масове отруєння шаурмою у Києві: кількість хворих зросла до 60 осіб

Масове отруєння шаурмою у Києві: кількість хворих зросла до 60 осіб
У Києві кількість отруєних шаурмою збільшилася до 60 осіб.

Про це інформує Київський міський лабораторний центр МОЗ України.

Відтак були зафіксовані такі випадки отруєння:

- 23 випадків інфекційних захворювань пов'язаних із вживанням шаурми, придбаної в МАФі (автопричеп "Купава"), станція метро "Дарниця".

- 25 випадків захворювання на гостру кишкову інфекцію, пов'язаних із вживанням 29.07.-30.07.2018 шаурми, придбаної в МАФі біля кафе «Річковий порт» (Поштова площа, Подільський район м. Києва).

- 11 випадки гострої кишкової інфекції, пов'язаних із вживанням 30.07.2018 шаурми, придбаної в МАФі біля супермаркету VARUS (Оболонський проспект, 20А).

- 1 випадок - станція метро Лісова.

Спеціалісти здійснили виїзд на вищезазначені точки продажу шаурми, на даний момент всі МАФи зачинені.


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Теги: шаурма, отруєння
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