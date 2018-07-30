Масове отруєння шаурмою у Києві: кількість хворих зросла до 60 осіб





Про це інформує Київський міський лабораторний центр МОЗ України.



Відтак були зафіксовані такі випадки отруєння:



- 23 випадків інфекційних захворювань пов'язаних із вживанням шаурми, придбаної в МАФі (автопричеп "Купава"), станція метро "Дарниця".



- 25 випадків захворювання на гостру кишкову інфекцію, пов'язаних із вживанням 29.07.-30.07.2018 шаурми, придбаної в МАФі біля кафе «Річковий порт» (Поштова площа, Подільський район м. Києва).



- 11 випадки гострої кишкової інфекції, пов'язаних із вживанням 30.07.2018 шаурми, придбаної в МАФі біля супермаркету VARUS (Оболонський проспект, 20А).



- 1 випадок - станція метро Лісова.



Спеціалісти здійснили виїзд на вищезазначені точки продажу шаурми, на даний момент всі МАФи зачинені.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Києві кількість отруєних шаурмою збільшилася до 60 осіб.Про це інформує Київський міський лабораторний центр МОЗ України.Відтак були зафіксовані такі випадки отруєння:- 23 випадків інфекційних захворювань пов'язаних із вживанням шаурми, придбаної в МАФі (автопричеп "Купава"), станція метро "Дарниця".- 25 випадків захворювання на гостру кишкову інфекцію, пов'язаних із вживанням 29.07.-30.07.2018 шаурми, придбаної в МАФі біля кафе «Річковий порт» (Поштова площа, Подільський район м. Києва).- 11 випадки гострої кишкової інфекції, пов'язаних із вживанням 30.07.2018 шаурми, придбаної в МАФі біля супермаркету VARUS (Оболонський проспект, 20А).- 1 випадок - станція метро Лісова.Спеціалісти здійснили виїзд на вищезазначені точки продажу шаурми, на даний момент всі МАФи зачинені.

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