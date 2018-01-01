Район «Болото»: ківерцівська вулиця не бачила асфальту більше 50 років. ВІДЕО





Про це йдеться у сюжеті



Там живе майже сотня сімей. Однак твердого покриття на цій вулиці ніколи не було запевняють жителі. У дощ землю розмиває і люди змушені ходити багнюкою.



«В дощ то ми в магазин не можемо зайти. Ми передзвонюємо сусідам, тим, які живуть на тій вулиці, де менше дощу. Вони йдуть в магазин і нам передають.



Якщо дощ, то і діти в школу не можуть піти, в садок. Машина навіть не може проїхати, бо в двері заливається вода»,_ зауважила місцева мешканка Євгенія Зубець.



У міській раді кажуть: проблему будуть вирішувати, однак поступово. Цьогоріч вулицю планують записати білим щебенем – на це витратять майже 700 тисяч гривень. Наступного року хочуть покласти асфальто-бетон. Скільки це коштуватиме – ще не рахували.



«У свій час при проектуванні даної вулиці не були запроектовані водовідливи. В народі цей район називається «Болото», бо там дійсно було болото у свій час. В останні роки дійсно вулиця потерпає від підтоплення», - зауважив ківерцівський міський голова Володимир Жгутов.



Чиновники хочуть, аби мешканці вулиці долучилися до фінансування. З міського бюджету готові виділити 80% від вартості будівництва.



Місцеві кажуть, що не проти долучитись до ремонту, але великі суми з власних гаманців не викладуть. Кажуть, люди тут живуть небагаті.



Поки ж вулиця невідремонтована, мешканці вулиці планують регулярно ходити на сесії міської ради, аби чиновники та депутати не забули про їхню проблему.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вулиця Космонавтів, що у Ківерцях, вже понад півстоліття не бачила ремонту.Про це йдеться у сюжеті 12 каналу Там живе майже сотня сімей. Однак твердого покриття на цій вулиці ніколи не було запевняють жителі. У дощ землю розмиває і люди змушені ходити багнюкою.«В дощ то ми в магазин не можемо зайти. Ми передзвонюємо сусідам, тим, які живуть на тій вулиці, де менше дощу. Вони йдуть в магазин і нам передають.Якщо дощ, то і діти в школу не можуть піти, в садок. Машина навіть не може проїхати, бо в двері заливається вода»,_ зауважила місцева мешканкаУ міській раді кажуть: проблему будуть вирішувати, однак поступово. Цьогоріч вулицю планують записати білим щебенем – на це витратять майже 700 тисяч гривень. Наступного року хочуть покласти асфальто-бетон. Скільки це коштуватиме – ще не рахували.«У свій час при проектуванні даної вулиці не були запроектовані водовідливи. В народі цей район називається «Болото», бо там дійсно було болото у свій час. В останні роки дійсно вулиця потерпає від підтоплення», - зауважив ківерцівський міський головаЧиновники хочуть, аби мешканці вулиці долучилися до фінансування. З міського бюджету готові виділити 80% від вартості будівництва.Місцеві кажуть, що не проти долучитись до ремонту, але великі суми з власних гаманців не викладуть. Кажуть, люди тут живуть небагаті.Поки ж вулиця невідремонтована, мешканці вулиці планують регулярно ходити на сесії міської ради, аби чиновники та депутати не забули про їхню проблему.

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