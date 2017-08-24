Вийшов друком черговий номер тижневика «ВолиньPost». АНОНС

Тридцятий номер газети «ВолиньPost» побачив світ у середу, 1 серпня.«Загилив, як за рідного батька. У Луцьку погодились. Без обговорень». За проект реконструкції Палацу урочистих подій під ЦНАП влада Луцька віддасть одеському архітектору півтора мільйона гривень.«У центрі Луцька над туалетом зроблять кафе та виставкову залу».«За системне хабарництво адвоката Лозовського «лагідно» оштрафували».«День міста Луцька «спробують» святкувати у вересні».«Школа №27 восени не запрацює?»Традиційно в газеті – новини Луцька, Волині, України, світу, рубрики «Трапилося цими днями», «Приїхали», «Надзвичайне», «Герой і антигерой тижня», «Тиждень у фотографіях».Як завжди, «ВолиньPost» друкує прогноз погоди на найближчі сім днів і програму передач на наступний тиждень найпопулярніших телеканалів.А тому, хто хоче отримувати газету в свою поштову скриньку в будь-якому населеному пункті Волині, нагадуємо: газету можна передплатити в будь-якому відділенні «Укрпошти». Зробіть це зараз, бо з часом роздрібна ціна продажу зростатиме.Передплатний індекс –Вартість видання з доставкою з вересня 2018 року:Ці суми ви сплачуєте «Укрпошті» за приймання передплати і за доставку газети у вашу поштову скриньку. За передплату редакція не бере з читачів жодної копійки!