Луцького посадовця підозрюють у розтраті грошей та підробленні документів

Волинського чиновника зловили на розтраті коштів та підробленні документів.Волинські правоохоронці розслідують кримінальне провадження про розтрату коштів під час ремонту дорожнього покриття вуличної мережі міста Луцька, а також уже зібрали докази вчинення службового підроблення посадовцями одного з департаментів Луцької міської ради, - повідомили у прес-службі волинської прокуратури.Установлено, що директор цього Департаменту, вступивши у змову з іншою службовою особою міськради, домовилися надати переваги одному із господарських товариств у виконанні ним поточного ремонту трьох вулиць у місті Луцьку.В порушення норм Закону України «Про публічні закупівлі» посадовці підписали відповідні господарські угоди, чим узаконили придбання товарів, робіт і послуг ТзОВ «Луцька ДПМК» ще до моменту проведення процедури закупівлі.З дозволу та відому посадовців міської ради товариство упродовж червня-липня 2017 року виконало ремонтні роботи, які на той час вже були включені міськрадою до публічних закупівель, ще до оголошення результатів проведення торгів.Після завершення робіт, аби легалізувати проведення із підприємством розрахунків за рахунок бюджетних коштів, наприкінці липня 2017 року, за результатами «проведення торгів», на підставі протоколів розгляду тендерних пропозицій переможцем визнали саме те господарське товариство, яке і проводило роботи.Після цього посадовці склали, засвідчили та подали до органу Держказначейства для проведення розрахунків фіктивні документи щодо виконання будівельних робіт і їх прийняття, начебто після проведення процедури закупівель.Наразі керівнику департаменту міськради повідомлено про підозру у службовому підробленні (кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 366 КК України).Директора господарського товариства, який проводив у такий спосіб будівельні роботи, Луцький міськрайонний суд засудив до штрафу з позбавленням права обіймати посади в органах влади, місцевого самоврядування, на державних, комунальних підприємствах, установах чи організаціях, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій строком на один рік.Вирішується питання повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу щодо спільника керівника Департаменту Луцької міської ради.Зауважимо, що ремонтом доріг Луцька займається Департамент житлово-комунального господарства, начальником якого є