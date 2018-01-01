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У селі під Луцьком облаштували ставок з цілющою водою

У селі під Луцьком облаштували ставок з цілющою водою
У селі Воротнів, що біля Луцька, на місці кількох джерел облаштували водойму.

У 2015 році в селі Воротнів Лищенської сільської ради Луцького району громада села та працівники Луцького міжрайонного управління водного господарства упорядкували та освятили джерело, - повідомили у Волинському обласному управлінні водних ресурсів.

Поряд з-під землі пробивалося кілька джерелець.

За ініціативи парафіян села, депутатського корпусу ухвалили рішення відновити на їх місці водний об’єкт, який наповниться джерельною водою та стане місцем відпочинку і проведення різноманітних заходів.

До роботи приєднались працівники Луцького МУВГ. Вони обстежили місце майбутньої водойми, провели вишукувальні роботи та склали кошторисну документацію.

На об’єкті працює екскаватор, вже вимальовуються контури ставка.

На сьогодні роботи підходять до завершення. Споруда заповнюється джерельною водою.


У спекотні літні дні можна буде не тільки напитись цілющої води із відновленого джерела, а й відпочити на березі облаштованого пляжу.

У селі під Луцьком облаштували ставок з цілющою водою

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Теги: ставок, джерела, вода, благоустрій
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