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У Шацьку старі могили заростають колючими чагарниками

У Шацьку старі могили заростають колючими чагарниками
У Шацьку на території старого кладовища розростається акація.

Про це повідомили на сайті Шацької селищної ради.

"Територія старого селищного кладовища, в тому числі і могили, рясно та дуже швидко заростає акацією. Зараз колючі чагарники, які ще не сформувалися як дерева, легко видалити. Виконком Шацької селищної ради просить шачан прибрати територію біля могил своїх родичів та вирізати акацію, бо з часом це зробити буде значно важче", - йдеться у повідомленні.


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Теги: Шацьк, могили
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