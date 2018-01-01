Мешканці однієї з луцьких вулиць розказали про свої проблеми

Андрія Покровського, поділилися проблемами, які їх турбують.



Про це повідомили на Facebook-сторінці Андрій Покровський - депутатська on-line приймальня, - пише



Так, більше десяти активних мешканців взяли участь у зустрічі. Найбільш болючими для них виявилися питання незаасфальтованої дороги та відсутність загальної каналізаційної системи. Також лучани згадували про необхідність санітарної чистки дерев.



Помічник депутата Луцькради Євгеній Мікоян зауважив, що люди реагують на такі зустрічі позитивно, хочуть, щоб їх почули. Лучани завжди відкриті до спілкування, рішуче налаштовані відстоювати свої позиції і боротися за вирішення проблем.



"Якщо людина приходить сама на таку зустріч, вона готова до діалогу", – переконаний Євгеній Мікоян.



Мешканці вулиці Панфілова були вдячні за прояв небайдужості до їхніх проблем і чекають наступної зустрічі, щоб детальніше обговорити подальші дії у їх вирішенні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Лучани, які проживають на вулиці Панфілова, що у приватному секторі на окрузі депутата Луцької міської ради, поділилися проблемами, які їх турбують.Про це повідомили на Facebook-сторінці Андрій Покровський - депутатська on-line приймальня, - пише Конкурент Так, більше десяти активних мешканців взяли участь у зустрічі. Найбільш болючими для них виявилися питання незаасфальтованої дороги та відсутність загальної каналізаційної системи. Також лучани згадували про необхідність санітарної чистки дерев.Помічник депутата Луцькрадизауважив, що люди реагують на такі зустрічі позитивно, хочуть, щоб їх почули. Лучани завжди відкриті до спілкування, рішуче налаштовані відстоювати свої позиції і боротися за вирішення проблем."Якщо людина приходить сама на таку зустріч, вона готова до діалогу", – переконаний Євгеній Мікоян.Мешканці вулиці Панфілова були вдячні за прояв небайдужості до їхніх проблем і чекають наступної зустрічі, щоб детальніше обговорити подальші дії у їх вирішенні.

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