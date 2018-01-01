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Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 2 серпня

Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 2 серпня
У четвер у Волинській області очікується мінлива хмарність.

У Луцьку, Ковелі, Володимирі-Волинському, Світязі, Маневичах, Любешові опадів не передбачається.

Температура повітря вночі до +18…+19 градусів, удень – +27…+28.

Вітер південно-східний, північний, східний і північно-східний, 1-5
м/с,.

У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, місцями — дощ.

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Теги: погода, прогноз
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