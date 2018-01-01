Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 2 серпня





У Луцьку, Ковелі, Володимирі-Волинському, Світязі, Маневичах, Любешові опадів не передбачається.



Температура повітря вночі до +18…+19 градусів, удень – +27…+28.



Вітер південно-східний, північний, східний і північно-східний, 1-5

м/с,.



У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, місцями — дощ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У четвер у Волинській області очікується мінлива хмарність.У Луцьку, Ковелі, Володимирі-Волинському, Світязі, Маневичах, Любешові опадів не передбачається.Температура повітря вночі до +18…+19 градусів, удень – +27…+28.Вітер південно-східний, північний, східний і північно-східний, 1-5м/с,.У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, місцями — дощ.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію