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Справа Литкіної: частина судових засідань можуть бути закритими

Справа Литкіної: частина судових засідань можуть бути закритими
Частину судових засідань у справі щодо вбивства 16-річної Катерини Литкіної з Нововолинська хочуть зробити закритими.

Таку позицію висловив прокурор Сергій Самчук у Ковельському міськрайонному суді 1 серпня, - повідомляє Буг.

Йдеться про суди, де розглядатиметься доказова база у справі Литкіної. Прокурор подав клопотання про продовження строку тримання під вартою Максима Т., також про об’єднання двох кримінальних проваджень щодо обвинувачених у вбивстві в одне.

У судовому процесі беруть участь перекладач та асистент кафедри слов’янської філології Львівського національного університету імемні Івана Франка, представник органу опіки та піклування Ковельської міської ради, що виконує функції законного представника обвинуваченого Максима Т, служби у справах дітей виконавчого комітету Нововолинської міської ради, а також працівник ювенальної превенції міста Ковель, потерпіла сторона, захисники Максима Т. та Назара С. Є присутні обоє обвинувачені у вбивстві.

Нагадаємо, що на попередньому засіданні прокурор Самчук зазначив, що злочин вчинений обвинуваченим Максим Т. у віці до 18-ти років, відтак, згідно чинного законодавства є обов’язковим складання досудової доповіді щодо нього. Він попросив суд винести ухвалу про доручення представникам Іваничівського міськрайонного відділу з питань пробації про складання цього документу.

Судді підтримали клопотання Самчука, однак при прибутті працівників відділу з питань пробації підсудний відмовився заповнювати анкетні дані через відсутність захисника і, як стверджує, неповне розуміння змісту наданих йому питань. Натомість адвокати Максима Т. надали суду грамоти та інші документи, які, зауважують, характеризують хлопця.

Суд вирішив доєднати частину їх до матеріалів справи.

Справа Литкіної: частина судових засідань можуть бути закритими
Справа Литкіної: частина судових засідань можуть бути закритими

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Теги: справа Литкіної, суд
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