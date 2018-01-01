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На Волині збудують 9 нових амбулаторій

На Волині збудують 9 нових амбулаторій
Затверджено перший пул проектів з будівництва в державі 310 нових амбулаторій, з яких 9 зведуть на Волині.

Про це повідомляє Волинь-нова.

У першому пулі проектів — 15 областей, в тому числі і Волинська та Рівненська (у Львівській проект реалізовуватиметься наступного року).

Нові амбулаторії мають бути зведені у селах Піща (Шацький район), Дубечне (Старовижівський район), Бірки (Любешівський район), Троянівка (Маневицький район), Прилісне (Маневицький район), Затурці (Локачинський район), Прилуцьке (Ківерцівський район), Вишнів (Любомльський район) та Піщане (Камінь-Каширський район).

Нагадаємо, загальний обсяг субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості у 2018 році становить 5 мільярдів гривень.


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Теги: амбулаторія, Волинь
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