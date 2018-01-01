На Волині збудують 9 нових амбулаторій
Сьогодні, 06:09
Затверджено перший пул проектів з будівництва в державі 310 нових амбулаторій, з яких 9 зведуть на Волині.
Про це повідомляє Волинь-нова.
У першому пулі проектів — 15 областей, в тому числі і Волинська та Рівненська (у Львівській проект реалізовуватиметься наступного року).
Нові амбулаторії мають бути зведені у селах Піща (Шацький район), Дубечне (Старовижівський район), Бірки (Любешівський район), Троянівка (Маневицький район), Прилісне (Маневицький район), Затурці (Локачинський район), Прилуцьке (Ківерцівський район), Вишнів (Любомльський район) та Піщане (Камінь-Каширський район).
Нагадаємо, загальний обсяг субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості у 2018 році становить 5 мільярдів гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє Волинь-нова.
У першому пулі проектів — 15 областей, в тому числі і Волинська та Рівненська (у Львівській проект реалізовуватиметься наступного року).
Нові амбулаторії мають бути зведені у селах Піща (Шацький район), Дубечне (Старовижівський район), Бірки (Любешівський район), Троянівка (Маневицький район), Прилісне (Маневицький район), Затурці (Локачинський район), Прилуцьке (Ківерцівський район), Вишнів (Любомльський район) та Піщане (Камінь-Каширський район).
Нагадаємо, загальний обсяг субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості у 2018 році становить 5 мільярдів гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Лучанин потребує допомоги на термінову операцію
Сьогодні, 07:13
На Волині збудують 9 нових амбулаторій
Сьогодні, 06:09
Світязь із висоти пташиного польоту: чарівне відео
Сьогодні, 05:08
Волинян закликають допомогти маленькій дівчинці почути світ
Сьогодні, 02:55