Луцька мерія хоче продати приміщення не лише «Планети», але і «Освіти»





Про це йдеться у відповіді Луцької міської ради на запит, - передає



Для того, щоб виставити ці об'єкти на аукціон, потрібне погодження депутатів Луцької міської ради. Саме їм вирішувати, чи продавати майно.



Отож, запропоновані такі об'єкти:



нежитлове примiщення на пр-тi Волi, 8, загалъною площею 89,4 кв.м;

нежитлове примiщення на пр-тi Волi, 8, загальною площею 174,4 кв.м;

нежитлове примiщення на пр-тi Волi, 27а загальною площею 128,4 кв.м.



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Два об'єкти на проспекті Волі, 8 – це приміщення книгарень «Планета» та «Освіта». Щодо «Планети» уже є проект рішення міської ради на найближчу сесію. Щодо «Освіти», то тут нині чинний договір оренди до жовтня.



Нежитлове приміщення на проспекті Волі,27а – це приміщення котельні неподалік Волинської обласної друкарні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Три об'єкти комунальної власності заплановані для продажу на аукціоні у 2018 році.Про це йдеться у відповіді Луцької міської ради на запит, - передає Конкурент Для того, щоб виставити ці об'єкти на аукціон, потрібне погодження депутатів Луцької міської ради. Саме їм вирішувати, чи продавати майно.Отож, запропоновані такі об'єкти:нежитлове примiщення на пр-тi Волi, 8, загалъною площею 89,4 кв.м;нежитлове примiщення на пр-тi Волi, 8, загальною площею 174,4 кв.м;нежитлове примiщення на пр-тi Волi, 27а загальною площею 128,4 кв.м.Два об'єкти на проспекті Волі, 8 – це приміщення книгарень «Планета» та «Освіта».рішення міської ради на найближчу сесію. Щодо «Освіти», то тут нині чинний договір оренди до жовтня.Нежитлове приміщення на проспекті Волі,27а – це приміщення котельні неподалік Волинської обласної друкарні.

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