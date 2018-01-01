Луцька мерія хоче продати приміщення не лише «Планети», але і «Освіти»
Сьогодні, 22:03
Три об'єкти комунальної власності заплановані для продажу на аукціоні у 2018 році.
Про це йдеться у відповіді Луцької міської ради на запит, - передає Конкурент.
Для того, щоб виставити ці об'єкти на аукціон, потрібне погодження депутатів Луцької міської ради. Саме їм вирішувати, чи продавати майно.
Отож, запропоновані такі об'єкти:
нежитлове примiщення на пр-тi Волi, 8, загалъною площею 89,4 кв.м;
нежитлове примiщення на пр-тi Волi, 8, загальною площею 174,4 кв.м;
нежитлове примiщення на пр-тi Волi, 27а загальною площею 128,4 кв.м.
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Два об'єкти на проспекті Волі, 8 – це приміщення книгарень «Планета» та «Освіта». Щодо «Планети» уже є проект рішення міської ради на найближчу сесію. Щодо «Освіти», то тут нині чинний договір оренди до жовтня.
Нежитлове приміщення на проспекті Волі,27а – це приміщення котельні неподалік Волинської обласної друкарні.
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Про це йдеться у відповіді Луцької міської ради на запит, - передає Конкурент.
Для того, щоб виставити ці об'єкти на аукціон, потрібне погодження депутатів Луцької міської ради. Саме їм вирішувати, чи продавати майно.
Отож, запропоновані такі об'єкти:
нежитлове примiщення на пр-тi Волi, 8, загалъною площею 89,4 кв.м;
нежитлове примiщення на пр-тi Волi, 8, загальною площею 174,4 кв.м;
нежитлове примiщення на пр-тi Волi, 27а загальною площею 128,4 кв.м.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Захистіть нашу книгарню: у Луцьку просять зберегти «Освіту»
Два об'єкти на проспекті Волі, 8 – це приміщення книгарень «Планета» та «Освіта». Щодо «Планети» уже є проект рішення міської ради на найближчу сесію. Щодо «Освіти», то тут нині чинний договір оренди до жовтня.
Нежитлове приміщення на проспекті Волі,27а – це приміщення котельні неподалік Волинської обласної друкарні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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