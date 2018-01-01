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Луцька мерія хоче продати приміщення не лише «Планети», але і «Освіти»

Луцька мерія хоче продати приміщення не лише «Планети», але і «Освіти»
Три об'єкти комунальної власності заплановані для продажу на аукціоні у 2018 році.

Про це йдеться у відповіді Луцької міської ради на запит, - передає Конкурент.

Для того, щоб виставити ці об'єкти на аукціон, потрібне погодження депутатів Луцької міської ради. Саме їм вирішувати, чи продавати майно.

Отож, запропоновані такі об'єкти:

нежитлове примiщення на пр-тi Волi, 8, загалъною площею 89,4 кв.м;
нежитлове примiщення на пр-тi Волi, 8, загальною площею 174,4 кв.м;
нежитлове примiщення на пр-тi Волi, 27а загальною площею 128,4 кв.м.

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Два об'єкти на проспекті Волі, 8 – це приміщення книгарень «Планета» та «Освіта». Щодо «Планети» уже є проект рішення міської ради на найближчу сесію. Щодо «Освіти», то тут нині чинний договір оренди до жовтня.

Нежитлове приміщення на проспекті Волі,27а – це приміщення котельні неподалік Волинської обласної друкарні.


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Теги: книгарня, Луцьк, скандал
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