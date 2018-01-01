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На Волині кількість людей, які отруїлися на весіллі, зросла до майже 30

На Волині кількість людей, які отруїлися на весіллі, зросла до майже 30
Майже 30 людей отруїлись на весіллі на Волині. З них восьмеро – госпіталізовані. Серед отруєних є і громадяни Швеції, але їм госпіталізація не знадобилась.

Про це передає 5 канал.

Гості свята припускають, що отруїтись могли олів'є або ж м'ясом, яке було на столах. Санепідеміологи взяли проби їжі з ресторану, де відбувався банкет. Тепер чекають на результати лабораторного дослідження.

Водночас в обласній інфекційній лікарні, де нині в стаціонарі лікуються потерпілі, у двох пацієнтів виявили сальмонельоз . За фактом масового отруєння людей поліція розпочала кримінальне провадження.

«Дуже сумно, що постраждали гості зі Швеції. Говорили, що дуже-дуже хороше свято, але наслідки вкрай плачевні», – зазначила потерпіла Вікторія Педерсен.

«У двох дорослих пацієнтів підтверджено висів бактеріологічний сальмонели ентерідітіс. Хворі будуть проліковані, бактеріологічно обстежені. Спостерігаємо, лікуємо, щоб не було ніяких ускладнень», – відзвітувала лікар-ординатор Волинської інфекційної лікарні Світлана Трофим'юк.

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Теги: отруєння, Волинь
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