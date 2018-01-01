На Волині кількість людей, які отруїлися на весіллі, зросла до майже 30

отруїлись на весіллі на Волині. З них восьмеро – госпіталізовані. Серед отруєних є і громадяни Швеції, але їм госпіталізація не знадобилась.



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Гості свята припускають, що отруїтись могли олів'є або ж м'ясом, яке було на столах. Санепідеміологи взяли проби їжі з ресторану, де відбувався банкет. Тепер чекають на результати лабораторного дослідження.



Водночас в обласній інфекційній лікарні, де нині в стаціонарі лікуються потерпілі, у двох пацієнтів виявили сальмонельоз . За фактом масового отруєння людей поліція розпочала кримінальне провадження.



«Дуже сумно, що постраждали гості зі Швеції. Говорили, що дуже-дуже хороше свято, але наслідки вкрай плачевні», – зазначила потерпіла Вікторія Педерсен.



«У двох дорослих пацієнтів підтверджено висів бактеріологічний сальмонели ентерідітіс. Хворі будуть проліковані, бактеріологічно обстежені. Спостерігаємо, лікуємо, щоб не було ніяких ускладнень», – відзвітувала лікар-ординатор Волинської інфекційної лікарні Світлана Трофим'юк.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Майже 30 людейна Волині. З них восьмеро – госпіталізовані. Серед отруєних є і громадяни Швеції, але їм госпіталізація не знадобилась.Про це передає 5 канал Гості свята припускають, що отруїтись могли олів'є або ж м'ясом, яке було на столах. Санепідеміологи взяли проби їжі з ресторану, де відбувався банкет. Тепер чекають на результати лабораторного дослідження.Водночас в обласній інфекційній лікарні, де нині в стаціонарі лікуються потерпілі, у двох пацієнтів виявили сальмонельоз . За фактом масового отруєння людей поліція«Дуже сумно, що постраждали гості зі Швеції. Говорили, що дуже-дуже хороше свято, але наслідки вкрай плачевні», – зазначила потерпіла«У двох дорослих пацієнтів підтверджено висів бактеріологічний сальмонели ентерідітіс. Хворі будуть проліковані, бактеріологічно обстежені. Спостерігаємо, лікуємо, щоб не було ніяких ускладнень», – відзвітувала лікар-ординатор Волинської інфекційної лікарні

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