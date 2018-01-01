На Волині кількість людей, які отруїлися на весіллі, зросла до майже 30
Сьогодні, 22:48
Майже 30 людей отруїлись на весіллі на Волині. З них восьмеро – госпіталізовані. Серед отруєних є і громадяни Швеції, але їм госпіталізація не знадобилась.
Про це передає 5 канал.
Гості свята припускають, що отруїтись могли олів'є або ж м'ясом, яке було на столах. Санепідеміологи взяли проби їжі з ресторану, де відбувався банкет. Тепер чекають на результати лабораторного дослідження.
Водночас в обласній інфекційній лікарні, де нині в стаціонарі лікуються потерпілі, у двох пацієнтів виявили сальмонельоз . За фактом масового отруєння людей поліція розпочала кримінальне провадження.
«Дуже сумно, що постраждали гості зі Швеції. Говорили, що дуже-дуже хороше свято, але наслідки вкрай плачевні», – зазначила потерпіла Вікторія Педерсен.
«У двох дорослих пацієнтів підтверджено висів бактеріологічний сальмонели ентерідітіс. Хворі будуть проліковані, бактеріологічно обстежені. Спостерігаємо, лікуємо, щоб не було ніяких ускладнень», – відзвітувала лікар-ординатор Волинської інфекційної лікарні Світлана Трофим'юк.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це передає 5 канал.
Гості свята припускають, що отруїтись могли олів'є або ж м'ясом, яке було на столах. Санепідеміологи взяли проби їжі з ресторану, де відбувався банкет. Тепер чекають на результати лабораторного дослідження.
Водночас в обласній інфекційній лікарні, де нині в стаціонарі лікуються потерпілі, у двох пацієнтів виявили сальмонельоз . За фактом масового отруєння людей поліція розпочала кримінальне провадження.
«Дуже сумно, що постраждали гості зі Швеції. Говорили, що дуже-дуже хороше свято, але наслідки вкрай плачевні», – зазначила потерпіла Вікторія Педерсен.
«У двох дорослих пацієнтів підтверджено висів бактеріологічний сальмонели ентерідітіс. Хворі будуть проліковані, бактеріологічно обстежені. Спостерігаємо, лікуємо, щоб не було ніяких ускладнень», – відзвітувала лікар-ординатор Волинської інфекційної лікарні Світлана Трофим'юк.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
На Волині кількість людей, які отруїлися на весіллі, зросла до майже 30
Сьогодні, 22:48
Ще один суд на Волині зупиняє роботу
Сьогодні, 22:23
Порятунок старовинної вежі в Луцьку: подробиці
Сьогодні, 21:47
На Соборності в Луцьку сталася пожежа
Сьогодні, 21:18