Мерія розгляне заборону муніципалам зносити кіоски в Луцьку





Про це пише інтернет-видання



На сайті Єдиної системи місцевих петицій вказано, що до завершення збору підписів лишився один день. Однак станом на 1 серпня документ уже набрав 303 голоси.



Згідно з Законом України «Про звернення громадян», тепер відповідні служби міської ради повинні надати відповідь про підтримку або непідтримку електронної петиції з необхідними обґрунтуваннями своєї позиції.



Нагадаємо, 19 липня 2018 року Катерина Приймак зареєструвала петицію, у якій запропонувала реорганізувати департамент муніципальної варти Луцької міської ради, позбавивши його працівників права демонтувати МАФи у місті.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Петиція про реорганізацію департаменту муніципальної варти Луцької міської ради набрала 300 голосів. Тепер вона є обов’язковою для розгляду у мерії.Про це пише інтернет-видання Волинь24 На сайті Єдиної системи місцевих петицій вказано, що до завершення збору підписів лишився один день. Однак станом на 1 серпня документ уже набрав 303 голоси.Згідно з Законом України «Про звернення громадян», тепер відповідні служби міської ради повинні надати відповідь про підтримку або непідтримку електронної петиції з необхідними обґрунтуваннями своєї позиції.Нагадаємо, 19 липня 2018 рокупетицію, у якій запропонувала реорганізувати департамент муніципальної варти Луцької міської ради, позбавивши його працівників права демонтувати МАФи у місті.

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