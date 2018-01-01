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Мерія розгляне заборону муніципалам зносити кіоски в Луцьку

Мерія розгляне заборону муніципалам зносити кіоски в Луцьку
Петиція про реорганізацію департаменту муніципальної варти Луцької міської ради набрала 300 голосів. Тепер вона є обов’язковою для розгляду у мерії.

Про це пише інтернет-видання Волинь24.

На сайті Єдиної системи місцевих петицій вказано, що до завершення збору підписів лишився один день. Однак станом на 1 серпня документ уже набрав 303 голоси.

Згідно з Законом України «Про звернення громадян», тепер відповідні служби міської ради повинні надати відповідь про підтримку або непідтримку електронної петиції з необхідними обґрунтуваннями своєї позиції.

Нагадаємо, 19 липня 2018 року Катерина Приймак зареєструвала петицію, у якій запропонувала реорганізувати департамент муніципальної варти Луцької міської ради, позбавивши його працівників права демонтувати МАФи у місті.

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Теги: муніципали, Луцьк
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