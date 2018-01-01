Луцького активіста судитимуть за шахрайства на 10 мільйонів

У Луцьку пере судом постане засновник громадської організації ВОГО «Фонд місцевого розвитку», якого звинувачують у шахрайстві на 10 мільйонів гривень.Про це повідомили у прес-службі прокуратури області.Активіста обвинувачують у вчиненні низки шахрайств, легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, та вчиненні опору працівникові правоохоронного органу під час виконання службових обов'язків (кримінальні правопорушення, передбачені ч. 1, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 342 КК України).Із січня 2011 року по липень 2016 року чоловік повідомляв громадянам неправдиві відомості про те, що для розвитку власного бізнесу, пов’язаного із наданням інформаційних послуг з оформлення населенню віз для виїзду за кордон, а також для торгівлі валютою на міжбанківській біржі йому необхідні кошти, які в подальшому поверне з відсотками. Таким чином чоловік увійшов у довіру до 13 громадян та отримав від них у позику майже 10,15 мільйона гривень в різних валютах.Наміру повертати позичальникам кошти він не мав, відтак частину використав для власних потреб, а частину одержаних злочинним шляхом коштів – понад півмільйона гривень – вніс на рахунки належної йому громадської організації та перемістив на рахунки інших суб'єктів господарювання.Окрім того, під час санкціонованого судом обшуку у його помешканні 2 березня 2018 року активіст вчинив опір працівнику правоохоронного органу.Невдовзі ж обвинувачений, котрий перебуває під вартою, постане перед судом, який і визначить йому міру покарання.