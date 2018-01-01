Мавки не живуть у бетонній плитці, - фотограф про луцький парк
Сьогодні, 00:12
Луцький фотограф Віктор Чухрай опублікував світлини із центрального парку міста із застереженням дбайливо ставитися до природи.
Про це він написав у соціальній мережі Facebook.
Чухрай нагадав, що в Луцьку вшанували пам’ять видатної поетеси і драматурга Лесі Українки.
«Я якось не байдужий до цієї тендітної і могутньої Дівчинки, яка мені прикріпила крила і наснагу до Природи на все життя... Ще з 9-го класу... Що хочу сказати - Мавки не живуть у бетонній плитці, вони живуть у деревах... Будьте уважні! Якщо Мавки покинуть наш парк, все буде як з дядьком Левом, який дуба не давав рубати... Рекомендую ознайомитись уважно з посланням до нащадків від Лесі... Твір називається «Лісова пісня», - написав фотограф.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це він написав у соціальній мережі Facebook.
Чухрай нагадав, що в Луцьку вшанували пам’ять видатної поетеси і драматурга Лесі Українки.
«Я якось не байдужий до цієї тендітної і могутньої Дівчинки, яка мені прикріпила крила і наснагу до Природи на все життя... Ще з 9-го класу... Що хочу сказати - Мавки не живуть у бетонній плитці, вони живуть у деревах... Будьте уважні! Якщо Мавки покинуть наш парк, все буде як з дядьком Левом, який дуба не давав рубати... Рекомендую ознайомитись уважно з посланням до нащадків від Лесі... Твір називається «Лісова пісня», - написав фотограф.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Мерія розгляне заборону муніципалам зносити кіоски в Луцьку
Сьогодні, 00:51
Мавки не живуть у бетонній плитці, - фотограф про луцький парк
Сьогодні, 00:12
2 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
На Волині кількість людей, які отруїлися на весіллі, зросла до майже 30
01 серпень, 22:48
Ще один суд на Волині зупиняє роботу
01 серпень, 22:23