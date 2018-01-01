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Мавки не живуть у бетонній плитці, - фотограф про луцький парк

Мавки не живуть у бетонній плитці, - фотограф про луцький парк
Луцький фотограф Віктор Чухрай опублікував світлини із центрального парку міста із застереженням дбайливо ставитися до природи.

Про це він написав у соціальній мережі Facebook.

Чухрай нагадав, що в Луцьку вшанували пам’ять видатної поетеси і драматурга Лесі Українки.

«Я якось не байдужий до цієї тендітної і могутньої Дівчинки, яка мені прикріпила крила і наснагу до Природи на все життя... Ще з 9-го класу... Що хочу сказати - Мавки не живуть у бетонній плитці, вони живуть у деревах... Будьте уважні! Якщо Мавки покинуть наш парк, все буде як з дядьком Левом, який дуба не давав рубати... Рекомендую ознайомитись уважно з посланням до нащадків від Лесі... Твір називається «Лісова пісня», - написав фотограф.



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Теги: парк, Луцьк
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