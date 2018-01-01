Мавки не живуть у бетонній плитці, - фотограф про луцький парк

Луцький фотографопублікував світлини із центрального парку міста із застереженням дбайливо ставитися до природи.Про це він написав у соціальній мережі Facebook.Чухрай нагадав, що в Луцьку вшанували пам’ять видатної поетеси і драматурга Лесі Українки.«Я якось не байдужий до цієї тендітної і могутньої Дівчинки, яка мені прикріпила крила і наснагу до Природи на все життя... Ще з 9-го класу... Що хочу сказати - Мавки не живуть у бетонній плитці, вони живуть у деревах... Будьте уважні! Якщо Мавки покинуть наш парк, все буде як з дядьком Левом, який дуба не давав рубати... Рекомендую ознайомитись уважно з посланням до нащадків від Лесі... Твір називається «Лісова пісня», - написав фотограф.