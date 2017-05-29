Лучанин потребує допомоги на термінову операцію

Богдан Поперечний, який травмував шию, пірнаючи у водойму, потребує фінансової підтримки на термінову операцію.



Про це повідомила сестра чоловіка Наталія Охремчук, - інформує



За словами жінки, у середу, 1 серпня, Богдан з дружиною Ольгою Поперечною прибув у Військово-медичний клінічний центр Західного регіону у Львові, де пройшов обстеження у нейрохірургічному відділенні.



Лікарі зробили висновок про необхідність нового хірургічного втручання для встановлення імплантанта шийного хребця.



Нагадаємо, трагедія сталась у селі Боголюби 2 червня. Чоловік відпочивав на місцевому ставку.



Після невдалого стрибка у воду травмував шию. У Луцькій міській клінічній лікарні його прооперували. Згодом перебував у реабілітаційному центрі «Агапе» у селі Боратин Луцького району.



Переказати кошти можна на картки ПриватБанку: 5168757339682652 (Поперечна Ольга Анатоліївна – дружина) та 5168757331514267 (Охремчук Наталія Геннадіївна – сестра).





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Лучанин, який травмував шию, пірнаючи у водойму, потребує фінансової підтримки на термінову операцію.Про це повідомила сестра чоловіка, - інформує Перший За словами жінки, у середу, 1 серпня, Богдан з дружиноюПоперечною прибув у Військово-медичний клінічний центр Західного регіону у Львові, де пройшов обстеження у нейрохірургічному відділенні.Лікарі зробили висновок про необхідність нового хірургічного втручання для встановлення імплантанта шийного хребця.Нагадаємо, трагедія сталась у селі Боголюби 2 червня. Чоловік відпочивав на місцевому ставку.Після невдалого стрибка у воду травмував шию. У Луцькій міській клінічній лікарні його прооперували. Згодом перебував у реабілітаційному центрі «Агапе» у селі Боратин Луцького району.

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