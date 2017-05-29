Лучанин потребує допомоги на термінову операцію
Сьогодні, 07:13
Лучанин Богдан Поперечний, який травмував шию, пірнаючи у водойму, потребує фінансової підтримки на термінову операцію.
Про це повідомила сестра чоловіка Наталія Охремчук, - інформує Перший.
За словами жінки, у середу, 1 серпня, Богдан з дружиною Ольгою Поперечною прибув у Військово-медичний клінічний центр Західного регіону у Львові, де пройшов обстеження у нейрохірургічному відділенні.
Лікарі зробили висновок про необхідність нового хірургічного втручання для встановлення імплантанта шийного хребця.
Нагадаємо, трагедія сталась у селі Боголюби 2 червня. Чоловік відпочивав на місцевому ставку.
Після невдалого стрибка у воду травмував шию. У Луцькій міській клінічній лікарні його прооперували. Згодом перебував у реабілітаційному центрі «Агапе» у селі Боратин Луцького району.
Переказати кошти можна на картки ПриватБанку: 5168757339682652 (Поперечна Ольга Анатоліївна – дружина) та 5168757331514267 (Охремчук Наталія Геннадіївна – сестра).
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Про це повідомила сестра чоловіка Наталія Охремчук, - інформує Перший.
За словами жінки, у середу, 1 серпня, Богдан з дружиною Ольгою Поперечною прибув у Військово-медичний клінічний центр Західного регіону у Львові, де пройшов обстеження у нейрохірургічному відділенні.
Лікарі зробили висновок про необхідність нового хірургічного втручання для встановлення імплантанта шийного хребця.
Нагадаємо, трагедія сталась у селі Боголюби 2 червня. Чоловік відпочивав на місцевому ставку.
Після невдалого стрибка у воду травмував шию. У Луцькій міській клінічній лікарні його прооперували. Згодом перебував у реабілітаційному центрі «Агапе» у селі Боратин Луцького району.
Переказати кошти можна на картки ПриватБанку: 5168757339682652 (Поперечна Ольга Анатоліївна – дружина) та 5168757331514267 (Охремчук Наталія Геннадіївна – сестра).
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