Волинян закликають допомогти маленькій дівчинці почути світ

Єлизавета Ковальчук з села Лежниця Іваничівського району почула цей світ, родині потрібно зібрати 26 тисяч євро.



Про це розповіла мама дівчинки Софія Ковальчук, - передає



«Нам дуже довго чекати, ми в черзі на операцію аж 422, тому мріємо щоб наша донечка чула і говорила якнайшвидше. А для цього потрібно 26 тисяч євро на купівлю імпланта», - каже мама дівчинки.



Жінка також розповіла, що дуже багато часу вже втрачено через неправильний діагноз лікарів.



Усі охочі допомогти можуть переказувати гроші на рахунок, який на фото.



Телефон мами - 0689746552.





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