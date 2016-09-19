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Волинян закликають допомогти маленькій дівчинці почути світ

Волинян закликають допомогти маленькій дівчинці почути світ
Аби маленька Єлизавета Ковальчук з села Лежниця Іваничівського району почула цей світ, родині потрібно зібрати 26 тисяч євро.

Про це розповіла мама дівчинки Софія Ковальчук, - передає Район. Іваничі.

«Нам дуже довго чекати, ми в черзі на операцію аж 422, тому мріємо щоб наша донечка чула і говорила якнайшвидше. А для цього потрібно 26 тисяч євро на купівлю імпланта», - каже мама дівчинки.

Жінка також розповіла, що дуже багато часу вже втрачено через неправильний діагноз лікарів.

Усі охочі допомогти можуть переказувати гроші на рахунок, який на фото.

Телефон мами - 0689746552.

Волинян закликають допомогти маленькій дівчинці почути світ
Волинян закликають допомогти маленькій дівчинці почути світ
Волинян закликають допомогти маленькій дівчинці почути світ
Волинян закликають допомогти маленькій дівчинці почути світ

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Теги: лікування, діти
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