Волинян закликають допомогти маленькій дівчинці почути світ
Сьогодні, 02:55
Аби маленька Єлизавета Ковальчук з села Лежниця Іваничівського району почула цей світ, родині потрібно зібрати 26 тисяч євро.
Про це розповіла мама дівчинки Софія Ковальчук, - передає Район. Іваничі.
«Нам дуже довго чекати, ми в черзі на операцію аж 422, тому мріємо щоб наша донечка чула і говорила якнайшвидше. А для цього потрібно 26 тисяч євро на купівлю імпланта», - каже мама дівчинки.
Жінка також розповіла, що дуже багато часу вже втрачено через неправильний діагноз лікарів.
Усі охочі допомогти можуть переказувати гроші на рахунок, який на фото.
Телефон мами - 0689746552.
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Про це розповіла мама дівчинки Софія Ковальчук, - передає Район. Іваничі.
«Нам дуже довго чекати, ми в черзі на операцію аж 422, тому мріємо щоб наша донечка чула і говорила якнайшвидше. А для цього потрібно 26 тисяч євро на купівлю імпланта», - каже мама дівчинки.
Жінка також розповіла, що дуже багато часу вже втрачено через неправильний діагноз лікарів.
Усі охочі допомогти можуть переказувати гроші на рахунок, який на фото.
Телефон мами - 0689746552.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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