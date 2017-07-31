В Україні 57 парашутисток встановили видовищний світовий рекорд. ФОТО





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У вільному падінні 57 жінок-скайдайверів зібрали велику формацію і двічі її перебудували, таким чином показавши три фігури.



Світовий рекорд «57-way – 3 points» встановили представники 19 країн.



Міжнародне досягнення Women on Wings зареєстрували на аеродромі «Коротич» судді FAI (Міжнародна авіаційна федерація). Також міжнародна колегія суддів підтвердила встановлення рекорду світу в категорії «Великі формації з перестроюванням серед жінок».





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Харківській області на аеродромі «Коротич» встановили світовий рекорд з парашутного спорту серед жінок.Про це повідомляє 24 канал У вільному падінні 57 жінок-скайдайверів зібрали велику формацію і двічі її перебудували, таким чином показавши три фігури.Світовий рекорд «57-way – 3 points» встановили представники 19 країн.Міжнародне досягнення Women on Wings зареєстрували на аеродромі «Коротич» судді FAI (Міжнародна авіаційна федерація). Також міжнародна колегія суддів підтвердила встановлення рекорду світу в категорії «Великі формації з перестроюванням серед жінок».

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