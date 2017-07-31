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В Україні 57 парашутисток встановили видовищний світовий рекорд. ФОТО

В Україні 57 парашутисток встановили видовищний світовий рекорд. ФОТО
У Харківській області на аеродромі «Коротич» встановили світовий рекорд з парашутного спорту серед жінок.

Про це повідомляє 24 канал.

У вільному падінні 57 жінок-скайдайверів зібрали велику формацію і двічі її перебудували, таким чином показавши три фігури.

Світовий рекорд «57-way – 3 points» встановили представники 19 країн.

Міжнародне досягнення Women on Wings зареєстрували на аеродромі «Коротич» судді FAI (Міжнародна авіаційна федерація). Також міжнародна колегія суддів підтвердила встановлення рекорду світу в категорії «Великі формації з перестроюванням серед жінок».

В Україні 57 парашутисток встановили видовищний світовий рекорд. ФОТО
В Україні 57 парашутисток встановили видовищний світовий рекорд. ФОТО

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Теги: рекорд, цікаво
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