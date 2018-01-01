Водій тролейбуса керував «під кайфом». ФОТО
Сьогодні, 08:06
У Рівному виявили водія тролейбусу, який ймовірно, керував "під кайфом".
Поліцейські отримали виклик про те, що водій міського тролейбуса поводить себе неадекватно, порушує правила дорожнього руху, - пвідомили у прес-службі рівненських патрульних.
А вже за декілька хвилин на головній вулиці міста патрульні виявили вказаний заявником безрейковий транспортний засіб та відповідно до п.3 ст.35 ЗУ «Про Національну поліцію» зупинили.
Водієм виявився 43-річний рівнянин, у якого під час спілкування інспектори виявили явні ознаки наркотичного сп’яніння. Пройти огляд на визначення стану водій згодився.
Проте прибувши у медзаклад в присутності двох свідків в установленому законом порядку від лабораторного дослідження біологічної речовини керманич відмовився.
Патрульні відсторонили водія, який без докорів сумління в стані сп’яніння транспортував жителів міста, від керування, на нього склали протокол за ч.1 ст.130 (керування в стані сп'яніння) КУпАП та вилучили посвідчення водія.
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Поліцейські отримали виклик про те, що водій міського тролейбуса поводить себе неадекватно, порушує правила дорожнього руху, - пвідомили у прес-службі рівненських патрульних.
А вже за декілька хвилин на головній вулиці міста патрульні виявили вказаний заявником безрейковий транспортний засіб та відповідно до п.3 ст.35 ЗУ «Про Національну поліцію» зупинили.
Водієм виявився 43-річний рівнянин, у якого під час спілкування інспектори виявили явні ознаки наркотичного сп’яніння. Пройти огляд на визначення стану водій згодився.
Проте прибувши у медзаклад в присутності двох свідків в установленому законом порядку від лабораторного дослідження біологічної речовини керманич відмовився.
Патрульні відсторонили водія, який без докорів сумління в стані сп’яніння транспортував жителів міста, від керування, на нього склали протокол за ч.1 ст.130 (керування в стані сп'яніння) КУпАП та вилучили посвідчення водія.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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