Водій тролейбуса керував «під кайфом». ФОТО

У Рівному виявили водія тролейбусу, який ймовірно, керував "під кайфом".Поліцейські отримали виклик про те, що водій міського тролейбуса поводить себе неадекватно, порушує правила дорожнього руху, - пвідомили у прес-службі рівненських патрульних.А вже за декілька хвилин на головній вулиці міста патрульні виявили вказаний заявником безрейковий транспортний засіб та відповідно до п.3 ст.35 ЗУ «Про Національну поліцію» зупинили.Водієм виявився 43-річний рівнянин, у якого під час спілкування інспектори виявили явні ознаки наркотичного сп’яніння. Пройти огляд на визначення стану водій згодився.Проте прибувши у медзаклад в присутності двох свідків в установленому законом порядку від лабораторного дослідження біологічної речовини керманич відмовився.Патрульні відсторонили водія, який без докорів сумління в стані сп’яніння транспортував жителів міста, від керування, на нього склали протокол за ч.1 ст.130 (керування в стані сп'яніння) КУпАП та вилучили посвідчення водія.