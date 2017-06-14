У волинському монастирі вчити фотографувати
Сьогодні, 08:19
Молодіжне братство «Мирт», що діє при чоловічому монастирі Святителя Миколая Чудотворця у цьому селі Ківерецького деканату, влаштувало захід із фотомистецтва.
Для цього запросили Мирославу Якимчук, яка багато років знімкує обитель. Вона розповідала учасникам про тонкощі зйомки, - повідомили у прес-службі Волинськї єпархії УПЦ КП.
"Потому юні фотографи отримували різні завдання. Одним із них було не лише зробити хорошу світлину, а й розповісти, який Божий промисел зображено на ній", - йдеться у повідомленні.
Також любителі цього мистецтва мали змогу поспілкуватися з намісником монастиря архімандритом Константином (Марченком) про фото у церковному житті.
Як зазначила керівник Братства Любов Фрадинська, це було дуже цікаве заняття.
Молоді люди не лише гарно провели час, а й, виконуючи завдання і відповідаючи на запитання, розкривали у собі нові якості.
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Для цього запросили Мирославу Якимчук, яка багато років знімкує обитель. Вона розповідала учасникам про тонкощі зйомки, - повідомили у прес-службі Волинськї єпархії УПЦ КП.
"Потому юні фотографи отримували різні завдання. Одним із них було не лише зробити хорошу світлину, а й розповісти, який Божий промисел зображено на ній", - йдеться у повідомленні.
Також любителі цього мистецтва мали змогу поспілкуватися з намісником монастиря архімандритом Константином (Марченком) про фото у церковному житті.
Як зазначила керівник Братства Любов Фрадинська, це було дуже цікаве заняття.
Молоді люди не лише гарно провели час, а й, виконуючи завдання і відповідаючи на запитання, розкривали у собі нові якості.
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