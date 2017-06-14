У волинському монастирі вчити фотографувати

Молодіжне братство «Мирт», що діє при чоловічому монастирі Святителя Миколая Чудотворця у цьому селі Ківерецького деканату, влаштувало захід із фотомистецтва.Для цього запросили, яка багато років знімкує обитель. Вона розповідала учасникам про тонкощі зйомки, - повідомили у прес-службі Волинськї єпархії УПЦ КП."Потому юні фотографи отримували різні завдання. Одним із них було не лише зробити хорошу світлину, а й розповісти, який Божий промисел зображено на ній", - йдеться у повідомленні.Також любителі цього мистецтва мали змогу поспілкуватися з намісником монастиря архімандритомпро фото у церковному житті.Як зазначила керівник Братства, це було дуже цікаве заняття.Молоді люди не лише гарно провели час, а й, виконуючи завдання і відповідаючи на запитання, розкривали у собі нові якості.