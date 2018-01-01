Курс валют у Луцьку на 2 серпня





Євро при купівлі становить - 31.183, при продажу - 31.888.



Курс російського рубля: купівля - 0.381, продаж - 0.440.



Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.793, продаж - 7.430.

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