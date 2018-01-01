Курс валют у Луцьку на 2 серпня
Сьогодні, 09:00
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 26.808, а продаж - 27.138.
Євро при купівлі становить - 31.183, при продажу - 31.888.
Курс російського рубля: купівля - 0.381, продаж - 0.440.
Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.793, продаж - 7.430.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Євро при купівлі становить - 31.183, при продажу - 31.888.
Курс російського рубля: купівля - 0.381, продаж - 0.440.
Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.793, продаж - 7.430.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Курс валют у Луцьку на 2 серпня
Сьогодні, 09:00
На Волині очікують підйом води у річках
Сьогодні, 08:36
У волинському монастирі вчити фотографувати
Сьогодні, 08:19