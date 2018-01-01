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На Волині очікують підйом води у річках

На Волині очікують підйом води у річках
На річках басейну Західного Бугу очікують підйом рівня води.

Про це повідомили у прес-службі ДСНС України.

За даними УкрГідрометцентру, 2-5 серпня на рiчках басейну Захiдного Бугу (Львiвська, Волинська обл.) очiкується пiдйом рiвнiв води на 0,1 – 0,5 м над рiвнями на 8 год. 01 серпня.

Мiсцями можливий початковий вихiд води на заплаву.

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Теги: вода, річки
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