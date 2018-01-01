«Дро*ив серед білого дня на дітей»: у Києві збоченця відлупцювали палицею
Сьогодні, 09:04
На Дорогожичах у Києві зловили онаніста, який останній тиждень не давав спокою місцевим дівчатам і дітям.
Скарги в поліцію не допомогли вирішити проблему. Тому мешканці вирішили діяти самостійно, пишуть у соцмережах, - повідомляє Уніан.
"Ця істота була спіймана в парку на Дорогожичах. Вона була не в змозі утримати свою піпі**ку в штанях, тому вирішив серед білого дня дро*ити на дітей, які поруч гуляють. Що ж, чувак, мабуть, не знав, що в Києві крім таких же підо*ів, є ще й наші свідомі хлопці", - написала на своїй сторінці у Facebook Юля Кіндєєва.
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Скарги в поліцію не допомогли вирішити проблему. Тому мешканці вирішили діяти самостійно, пишуть у соцмережах, - повідомляє Уніан.
"Ця істота була спіймана в парку на Дорогожичах. Вона була не в змозі утримати свою піпі**ку в штанях, тому вирішив серед білого дня дро*ити на дітей, які поруч гуляють. Що ж, чувак, мабуть, не знав, що в Києві крім таких же підо*ів, є ще й наші свідомі хлопці", - написала на своїй сторінці у Facebook Юля Кіндєєва.
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Коментарі 2
Ой мало дали...
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