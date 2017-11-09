На Волині чоловік вибив зуби сусіду





Так, побились 64-річний і 52-річний чоловіки, і останній вибив старшому кулаком два зуби, - пише газета



Забіяки викликали у село поліцейських, однак коли ті приїхали, потерпілий відмовився від написання заяви. З його кривдником правоохоронці провели профілактичну бесіду.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Скірче Горохівського району суперечка між сусідами закінчилась бійкою.Так, побились 64-річний і 52-річний чоловіки, і останній вибив старшому кулаком два зуби, - пише газета Волинь-нова Забіяки викликали у село поліцейських, однак коли ті приїхали, потерпілий відмовився від написання заяви. З його кривдником правоохоронці провели профілактичну бесіду.

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