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На Волині чоловік вибив зуби сусіду

На Волині чоловік вибив зуби сусіду
У селі Скірче Горохівського району суперечка між сусідами закінчилась бійкою.

Так, побились 64-річний і 52-річний чоловіки, і останній вибив старшому кулаком два зуби, - пише газета Волинь-нова.

Забіяки викликали у село поліцейських, однак коли ті приїхали, потерпілий відмовився від написання заяви. З його кривдником правоохоронці провели профілактичну бесіду.

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Теги: бійка, село, Волинь
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