У Рівному вночі горіли три автомобілі





Інцидент трапився 2 серпня о 01:25, - інформує ГУ ДСНС України у Рівненській області.



Відтак, було врятовано дерев’яну будівлю, розміром 4х6 метрів, яка не експлуатувалась. Майже півгодини 12 рятувальників на трьох автомобілях гасили цю пожежу, використовуючи два водяних та один повітряно-пінний стволи.



Причина та збитки встановлюються.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Рівному рятувальники ліквідували загоряння трьох автомобілів: Range Rover, Opel Vectra та Fiat Ducato.Інцидент трапився 2 серпня о 01:25, - інформує ГУ ДСНС України у Рівненській області.Відтак, було врятовано дерев’яну будівлю, розміром 4х6 метрів, яка не експлуатувалась. Майже півгодини 12 рятувальників на трьох автомобілях гасили цю пожежу, використовуючи два водяних та один повітряно-пінний стволи.Причина та збитки встановлюються.

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