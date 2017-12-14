У Рівному вночі горіли три автомобілі
Сьогодні, 10:35
У Рівному рятувальники ліквідували загоряння трьох автомобілів: Range Rover, Opel Vectra та Fiat Ducato.
Інцидент трапився 2 серпня о 01:25, - інформує ГУ ДСНС України у Рівненській області.
Відтак, було врятовано дерев’яну будівлю, розміром 4х6 метрів, яка не експлуатувалась. Майже півгодини 12 рятувальників на трьох автомобілях гасили цю пожежу, використовуючи два водяних та один повітряно-пінний стволи.
Причина та збитки встановлюються.
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Інцидент трапився 2 серпня о 01:25, - інформує ГУ ДСНС України у Рівненській області.
Відтак, було врятовано дерев’яну будівлю, розміром 4х6 метрів, яка не експлуатувалась. Майже півгодини 12 рятувальників на трьох автомобілях гасили цю пожежу, використовуючи два водяних та один повітряно-пінний стволи.
Причина та збитки встановлюються.
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