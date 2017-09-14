Чарівний світанок у волинському селі. ФОТО
Сьогодні, 10:50
У мережі з'явилися неймовірні знімки світанку у волинському селі.
Фото опублікувало видання Район.Любомль.
Схід сонця захоплює, небо ніби навмисне створене для того, щоб грати усіма барвами світанкових променів.
Казковими світлинами цього неземного явища на своїй сторінці у Facebook поділилася вчителька історії місцевої школи у селі Штунь Катерина Оніщук.
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Фото опублікувало видання Район.Любомль.
Схід сонця захоплює, небо ніби навмисне створене для того, щоб грати усіма барвами світанкових променів.
Казковими світлинами цього неземного явища на своїй сторінці у Facebook поділилася вчителька історії місцевої школи у селі Штунь Катерина Оніщук.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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