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Чарівний світанок у волинському селі. ФОТО

Чарівний світанок у волинському селі. ФОТО
У мережі з'явилися неймовірні знімки світанку у волинському селі.

Фото опублікувало видання Район.Любомль.

Схід сонця захоплює, небо ніби навмисне створене для того, щоб грати усіма барвами світанкових променів.

Казковими світлинами цього неземного явища на своїй сторінці у Facebook поділилася вчителька історії місцевої школи у селі Штунь Катерина Оніщук.

Чарівний світанок у волинському селі. ФОТО
Чарівний світанок у волинському селі. ФОТО
Чарівний світанок у волинському селі. ФОТО
Чарівний світанок у волинському селі. ФОТО

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Теги: фото, село, світанок
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