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Просять допомогти молодій волинянці, яка потребує пересадки нирки

Просять допомогти молодій волинянці, яка потребує пересадки нирки
33-річній мамі двох дітей із села Поромів Іваничівського району потрібна пересадка нирки. Жінка залежна від гемодіалізу та просить небайдужих допомогти зібрати кошти на проведення операції.

Надія Федорова хворіє чотири роки. Діагноз – хронічне захворювання нирок V ступеня, нефосклероз, - пише Буг.

Ступінь захворювання найвищий, працездатність жінки втрачена, а життя підтримують завдяки гемодіалізу. Єдиний вихід – трансплантація нирки.

Операцію з пересадки органу Надії будуть проводити у Запорізькій обласній лікарні. Коштує вона 300 тисяч гривень. Жінку поставили на чергу для отримання донарської нирки. За прогнозами вона може з’явитися за півроку-рік.

Самостійно зібрати таки кошти в Надії та її родини немає можливості. Вона має інвалідність І групи внаслідок свого захворювання, пенсія в 1800 гривень повністю йде на лікування для підтримки життя, допомагають фінансово також батьки. Проживає Надія з чоловіком та двома неповнолітніми дітьми.

За допомогою на проведення операції Надія зверталася в Поромівську сільраду, де їй виділили 5 тисяч гривень. Вона сподівається і на підтримку небайдужих людей.

Кошти можна перерахувати на картку Приватбанку 5168 7573 6149 9132 Надія Василівна Федорова.

Телефон чоловіка 096 846 35 44 Віталій.
Просять допомогти молодій волинянці, яка потребує пересадки нирки
Просять допомогти молодій волинянці, яка потребує пересадки нирки

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Теги: операція, нирка, кошти, допомога
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