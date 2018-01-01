Просять допомогти молодій волинянці, яка потребує пересадки нирки

33-річній мамі двох дітей із села Поромів Іваничівського району потрібна пересадка нирки. Жінка залежна від гемодіалізу та просить небайдужих допомогти зібрати кошти на проведення операції.Надія Федорова хворіє чотири роки. Діагноз – хронічне захворювання нирок V ступеня, нефосклероз, - пише Буг.Ступінь захворювання найвищий, працездатність жінки втрачена, а життя підтримують завдяки гемодіалізу. Єдиний вихід – трансплантація нирки.Операцію з пересадки органу Надії будуть проводити у Запорізькій обласній лікарні. Коштує вона 300 тисяч гривень. Жінку поставили на чергу для отримання донарської нирки. За прогнозами вона може з’явитися за півроку-рік.Самостійно зібрати таки кошти в Надії та її родини немає можливості. Вона має інвалідність І групи внаслідок свого захворювання, пенсія в 1800 гривень повністю йде на лікування для підтримки життя, допомагають фінансово також батьки. Проживає Надія з чоловіком та двома неповнолітніми дітьми.За допомогою на проведення операції Надія зверталася в Поромівську сільраду, де їй виділили 5 тисяч гривень. Вона сподівається і на підтримку небайдужих людей.Телефон чоловіка 096 846 35 44 Віталій.