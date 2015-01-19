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День Іллі: чого категорично не можна робити у цей день

День Іллі: чого категорично не можна робити у цей день
2 серпня 2018 року Православна церква згадує пророка Іллю.

Ілля - найпопулярніший у православних християн старозавітний пророк. Він жив у IX столітті до нашої ери і був відомий як захисник чистоти віри, - пише Обозреватель.

Ілля не раз згадується в Старому і Новому заповітах. Зокрема, описана низка його чудес. Так, у Третій Книзі царств ідеться про те, що після молитви Іллі припинилися дощі і почався голод. Через 3 роки, знову по молитві Іллі, на землю був посланий дощ. Ще одна молитва пророка зробила диво для бідної вдови: їжа в її будинку не закінчувалася.

Що не можна робити в Іллін день

Слов'яни вірили, що 2 серпня Ілля остуджує воду, закінчується літній сезон і починається осінь - з цього дня було заборонено купатися. Ще одне пояснення заборони на купання було пов'язане з тим, що, згідно з повір'ями, біля водойм у цей день збиралася нечиста сила.

Було заборонено веселощі, ігри, танці та інші гучні розваги.

2 серпня заборонялося стояти під деревом. Ця заборона має логічне пояснення, якщо розглядати її в контексті "техніки безпеки" під час грози. Від удару блискавки дерево дійсно може впасти.

Що можна робити в Іллін день

Якщо ви вважаєте себе християнином, а не язичником, відвідайте храм. Бажано, освячений на честь пророка Іллі.

У храмі або вдома можна прочитати молитву цьому пророку.

Якщо вам ближче язичницькі слов'янські традиції, тоді вам буде цікаво дізнатися:

Щоб убезпечити себе від нечистої сили, в цей день двері і вікна будинків закривали, а також запалювали свічки.

Якщо в цей день була гроза, воду рекомендувалося набрати. Слов'яни вірили, що вона має цілющу силу і служила оберегом для будинку.

Було бажано вмитися цією водою, а також спекти хлібці з пшениці нового врожаю.

Як данину традиції можна організувати святкову вечерю для всієї родини. На столі обов'язково має бути присутнім м'ясо, а також страви з овочів і фруктів нового врожаю. Традиційний атрибут Ілліного дня - пиво.

Про що просять пророка Іллю

- Про зцілення

- Про відновлення миру і гармонії в родині

- Про захист від ворогів, недоброзичливців і заздрісників

- Про порятунок від наведення і порчі

- Про гарний урожай

- Для незаміжніх дівчат - про хорошого чоловіка

Також вважається, що ікона пророка Іллі допомагає у всьому.

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Теги: свято, церква
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