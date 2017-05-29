Українці, яка хотіла вбити власну дитину у Польщі, загрожує довічне ув’язнення





Дитину вдалося врятувати, - пише



Підозрювана у замаху на вбивство власної дитини заарештована на 3 місяці. Про це повідомив прокурор Пьотр Сітарський з Окружної прокуратури в Любліні.



"Підставою для тимчасового арешту є як серйозність покарання, за яке у цьому випадку загрожує довічне ув'язнення, так і відсутність постійного місця проживання у Польщі", - повідомив прокурор.



Найближчим часом жінка пройде психіатричну експертизу, під час якої експерти оцінять ступінь її осудності.



Нагадаємо, українка народила дитину 25 липня на фабриці у селі Мілєюв, де вона працювала.



Жінка у певний момент відлучилася від конвеєра. Після тривалої відсутності її пішла шукати сестра, виявивши її в туалеті. Оскільки породілля була в крові, то сестра почала панікувати, чим привернула увагу інших співробітників. Потім вони виявили новонароджене немовля у пластиковому контейнері. Витягнувши дитину, вони викликали швидку допомогу. Мати з немовлям госпіталізували.



"Новонароджена дівчинка важить 2,5 кг. Вона надалі залишається під опікою лікарів. Стан породіллі важкий, але стабільний", - повідомив Сітарський.



Українка тимчасово працювала на підприємстві на законних підставах. Період її працевлаштування мав закінчитися у серпні цього року.



За спробу вбивства у Польщі може загрожувати навіть довічне ув’язнення. Якщо виявиться, що спроба вбивства матір’ю відбулася під час пологів під впливом їхнього перебігу, кримінальна відповідальність є меншою і становить до п’яти років позбавлення волі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Суд в польському Любліні арештував 36-річну українку, яка народила дитину в туалеті на фабриці з переробки фруктів та овочів і залишила її у пластиковому контейнері.Дитину вдалося врятувати, - пише "Польське Радіо" Підозрювана у замаху на вбивство власної дитини заарештована на 3 місяці. Про це повідомив прокурорз Окружної прокуратури в Любліні."Підставою для тимчасового арешту є як серйозність покарання, за яке у цьому випадку загрожує довічне ув'язнення, так і відсутність постійного місця проживання у Польщі", - повідомив прокурор.Найближчим часом жінка пройде психіатричну експертизу, під час якої експерти оцінять ступінь її осудності.Нагадаємо, українка народила дитину 25 липня на фабриці у селі Мілєюв, де вона працювала.Жінка у певний момент відлучилася від конвеєра. Після тривалої відсутності її пішла шукати сестра, виявивши її в туалеті. Оскільки породілля була в крові, то сестра почала панікувати, чим привернула увагу інших співробітників. Потім вони виявили новонароджене немовля у пластиковому контейнері. Витягнувши дитину, вони викликали швидку допомогу. Мати з немовлям госпіталізували."Новонароджена дівчинка важить 2,5 кг. Вона надалі залишається під опікою лікарів. Стан породіллі важкий, але стабільний", - повідомив Сітарський.Українка тимчасово працювала на підприємстві на законних підставах. Період її працевлаштування мав закінчитися у серпні цього року.За спробу вбивства у Польщі може загрожувати навіть довічне ув’язнення. Якщо виявиться, що спроба вбивства матір’ю відбулася під час пологів під впливом їхнього перебігу, кримінальна відповідальність є меншою і становить до п’яти років позбавлення волі.

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