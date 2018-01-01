У Луцьку юна скрипалька оригінально привітала десантників. ВІДЕО

Юна скрипалькаоригінально привітала лучан з Днем високомобільних десантних військ.Колись свято відзначали 2 серпня, проте нещодавно його перенесли на 21 листопада (День десантно-штурмовіих військ Збройних сил України).Дівчинці - 9 років і навчається вона грі на скрипці у музичній школі №1.Каже, що частенько виходить у центр Луцька, на вулицю Лесі Українки, аби порадувати мешканців та гостей міста сучасними хітами та класичними композиціями, виконаними на скрипці.Сьогодні, 2 серпня, дівчинка одягла голубий берет та футболку-матроску, котрі є символами ВДВ.«Вирішила так одягнутися і привітати мій народ зі святом», - зізналася юна лучанка.