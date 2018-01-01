У Луцьку юна скрипалька оригінально привітала десантників. ВІДЕО
Сьогодні, 11:41
Юна скрипалька Орінея Левчук оригінально привітала лучан з Днем високомобільних десантних військ.
Колись свято відзначали 2 серпня, проте нещодавно його перенесли на 21 листопада (День десантно-штурмовіих військ Збройних сил України).
Дівчинці - 9 років і навчається вона грі на скрипці у музичній школі №1.
Каже, що частенько виходить у центр Луцька, на вулицю Лесі Українки, аби порадувати мешканців та гостей міста сучасними хітами та класичними композиціями, виконаними на скрипці.
Сьогодні, 2 серпня, дівчинка одягла голубий берет та футболку-матроску, котрі є символами ВДВ.
«Вирішила так одягнутися і привітати мій народ зі святом», - зізналася юна лучанка.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Колись свято відзначали 2 серпня, проте нещодавно його перенесли на 21 листопада (День десантно-штурмовіих військ Збройних сил України).
Дівчинці - 9 років і навчається вона грі на скрипці у музичній школі №1.
Каже, що частенько виходить у центр Луцька, на вулицю Лесі Українки, аби порадувати мешканців та гостей міста сучасними хітами та класичними композиціями, виконаними на скрипці.
Сьогодні, 2 серпня, дівчинка одягла голубий берет та футболку-матроску, котрі є символами ВДВ.
«Вирішила так одягнутися і привітати мій народ зі святом», - зізналася юна лучанка.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку юна скрипалька оригінально привітала десантників. ВІДЕО
Сьогодні, 11:41
День Іллі: чого категорично не можна робити у цей день
Сьогодні, 11:35