вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Моторошне вбивство на Волині: жінка зізналася, що зарізала свого чоловіка

Моторошне вбивство на Волині: жінка зізналася, що зарізала свого чоловіка
Мешканка села Ставок Турійського району, яка п'яною зарізала ножем свого чоловіка, зізналась у скоєному.

Про це Район.Турійськ повідомили мешканці села.

Жінка зізналася, що вбила свого чоловіка. Вбивство відбулось у будинку, коли чоловік намагався втекти на вулицю. Також вона зізналась, що ніж сховала в гаражі у каністрі з соляркою.

Наразі поліція продовжує проводити допити і з'ясовувати обставини трагедії.

Нагадаємо, 29 липня у селі Ставок п'яна дружина зарізала свого чоловіка, однак суд відпустив жінку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: смерть, Волинь, алкоголь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Яскрава геометрія і казкові монстри: графіті на стіні 40-го мікрорайону. ФОТО
Працівникам Луцької міськради дали щедрі премії
«Вони зомбовані», – декламатор вірша Шевченка у Володимирі про прихожан УПЦ МП
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку поліція спіймала двох молодиків з наркотиками
Сьогодні, 12:19
«Ульотний четвер» на арені розваг «GeneratorCity»*
Сьогодні, 12:09
Моторошне вбивство на Волині: жінка зізналася, що зарізала свого чоловіка
Сьогодні, 11:59
У Луцьку юна скрипалька оригінально привітала десантників. ВІДЕО
Сьогодні, 11:41
Українці, яка хотіла вбити власну дитину у Польщі, загрожує довічне ув’язнення
Сьогодні, 11:36
Схожі новини
Моторошне вбивство на Волині: п'яна жінка зарізала свого чоловіка, - ЗМІ Моторошне вбивство на Волині: п'яна жінка зарізала свого чоловіка, - ЗМІ
31 липень, 19:46
На Волині п'яний чоловік забив на смерть свого «друга по чарці» На Волині п'яний чоловік забив на смерть свого «друга по чарці»
23 травень, 13:00
Побив і закрив помирати в коморі: подробиці сімейної трагедії на Волині Побив і закрив помирати в коморі: подробиці сімейної трагедії на Волині
01 серпень, 16:30
Провели в останню путь директора гімназії на Волині Провели в останню путь директора гімназії на Волині
31 липень, 03:02
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині знайшли нелегальний піщаний кар’єр
Сьогодні, 13:11
 0
Із 1 до 10 кілограмів: як у луцькому зоопарку росте тигреня Тріша
Сьогодні, 13:00
 0
Волинянка поцупила у 18-річної дівчини гроші і золото
Сьогодні, 12:43
 0
На Волині судитимуть депутатів, які зумисне не подали декларацій
Сьогодні, 12:35
 0
У селі на Волині люди другу добу сидять без світла
Сьогодні, 12:31
 0
Медіа
відео
1/8