Моторошне вбивство на Волині: жінка зізналася, що зарізала свого чоловіка
Сьогодні, 11:59
Мешканка села Ставок Турійського району, яка п'яною зарізала ножем свого чоловіка, зізналась у скоєному.
Про це Район.Турійськ повідомили мешканці села.
Жінка зізналася, що вбила свого чоловіка. Вбивство відбулось у будинку, коли чоловік намагався втекти на вулицю. Також вона зізналась, що ніж сховала в гаражі у каністрі з соляркою.
Наразі поліція продовжує проводити допити і з'ясовувати обставини трагедії.
Нагадаємо, 29 липня у селі Ставок п'яна дружина зарізала свого чоловіка, однак суд відпустив жінку.
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Про це Район.Турійськ повідомили мешканці села.
Жінка зізналася, що вбила свого чоловіка. Вбивство відбулось у будинку, коли чоловік намагався втекти на вулицю. Також вона зізналась, що ніж сховала в гаражі у каністрі з соляркою.
Наразі поліція продовжує проводити допити і з'ясовувати обставини трагедії.
Нагадаємо, 29 липня у селі Ставок п'яна дружина зарізала свого чоловіка, однак суд відпустив жінку.
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