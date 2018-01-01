Моторошне вбивство на Волині: жінка зізналася, що зарізала свого чоловіка





Про це



Жінка зізналася, що вбила свого чоловіка. Вбивство відбулось у будинку, коли чоловік намагався втекти на вулицю. Також вона зізналась, що ніж сховала в гаражі у каністрі з соляркою.



Наразі поліція продовжує проводити допити і з'ясовувати обставини трагедії.



Нагадаємо, 29 липня у селі Ставок

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Мешканка села Ставок Турійського району, яка п'яною зарізала ножем свого чоловіка, зізналась у скоєному.Про це Район.Турійськ повідомили мешканці села.Жінка зізналася, що вбила свого чоловіка. Вбивство відбулось у будинку, коли чоловік намагався втекти на вулицю. Також вона зізналась, що ніж сховала в гаражі у каністрі з соляркою.Наразі поліція продовжує проводити допити і з'ясовувати обставини трагедії.Нагадаємо, 29 липня у селі Ставок п'яна дружина зарізала свого чоловіка, однак суд відпустив жінку

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