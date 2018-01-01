Де на Волині та у Луцьку не буде світла 3 серпня





Володимир-Волинський район



1. 09:00 – 16:00

м. Володимир-Волинський, вул.: Лисенка, Стефаника, Н.Хасевича 8-2



Іваничівський район



1. 10:00-16:00

с. Бужанка по вул. Миру 32-78



Камінь-Каширський район



1. КТП-246 10:30 – 16:00 Монастир, Камінь-Каширське УГГ ПАТ «Волиньгаз» (КСС) с.Михнівка вул..Центральна

2 КТП-121 Л-1 10:00 – 16:00 с. Ставище, вул. Центральна

3 КТП-196 Л-3 09:30 – 16:00 ВУЖКГ, ФОП Фарина Ігор Леонідович «Автозапчастини», ФОП Царик Г.М. «Шиномонтаж вулканізація», ФОП Пилипчук Н.М. «Нова пошта», ФОП Савлук В.К. телемайстерня,

м. К.Каширський вул.Ковельска, вул.Матросова



Ківерцівський район



1. 10:30-13:00

КТП-256 смт. Олика:

ФОП Мисковець Валентина Олександрівна

ПАТ "Державний ощадбанк України"

ФОП Сосницька Олена Вікторівна

ФОП Славіч Микола Миколайови

ФОП Славіч Микола Миколайови

ФОП Леошко Володимир Євгенович

ФОП Шелепа Зоя Олександрівна

ФОП Літвінчук Жанна Володимирівна

ФОП Поліщук Володимир Євгенович

ФОП Шевчук Володимир Константинович

ФОП Колошко Євгенія Миколаївна

ФОП Цибульський Андрій Володимирович

ФОП Мацута Сергій Петрович

ФОП Славіч Андрій Миколайович

ФОП Кошинська Галина Павлівна

ДВТП "Волиньфармпостач"

Селищна рада смт.Олика

ТзОВ `Побутовик`

Олицьке споживче товариство

ПАТ "Укртелеком"

Римо-католицький костел смт.Олика

КТП-305 смт. Олика:

МДКП "Ківерціводоканал",

Вол. обл. психлікарня № 2,

СГВК"Птахівник"

Церква ХВЄ смт.Олика

ФОП Лебедь Богдан Федорович

КТП-319 смт. Олика:

Насосна,

ФОП Дорощук Василь Феодосійович

ФОП Мельник Олександр Сергійович

ФОП Яйленко Федір Костянтинович

ФОП Костюк Андрій Андрійович

ФОП Колосінський Валерій Володимирович

КТП-528 смт. Олика:

Держ. с/госп. п-во `Олицьке`

КТП-530 смт. Олика:

Олицький психоневрологічний будинок-інтернат

КТП-309 смт. Олика:

СГВК"Птахівник"

Вол. обл. психлікарня № 3

Церква ХВЄ смт.Олика

ФОП Лебедь Богдан Федорович

КТП-256 смт. Олика:

вул. Замкова, буд. 1, 3, 5, 7, 9, 11, вул. Незалежності, буд. 2-7 вул. Паркова, буд. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 16, 18, 20, 22

КТП-319 смт. Олика:

вул. Козацька, буд. 1-27, 29

вул. Гагаріна, буд. (парні 2, 11-34), (непарні 5-11, 31, 33)

вул. Богуна, буд. 1-4, 6-22, 25,27, 29, 30, 17а, 8а, вул. Ворошилова, буд. (парні 2-22), 21, 22а, 22б вул. П. Орлика, буд. 5, 7, 9, 11, 13, 25, 29, вул. Робітнича, буд. 2-6, 8, вул. Власюк, буд. 1, 3, 3а, 5, 7, 9, 11, вул. Путилівка, буд. 3-16, 18, 20

КТП-528 смт. Олика:

вул. Радгоспна

КТП-309 смт. Олика:

вул. Незалежності, буд. 8, 12, 14, 16, 17, 17а, 18-21, 27, 31, 33, 35, 37

вул. Шевченка, буд. 21



Любомльський та Шацький райони



1. 9:00-17:00

с.Ясне

2. 9:00-17:00

с.Острівя



Любешівський район



1. 10:00-16:00

Церква, магазини, адмінприміщення старостинського округу, АТС, пошта, аптека, клуб, дитячий садок, c. Бірки (частково)

2. 10:00-16:00

побут

с. Цир, вул. Загребелля



Маневицький район



1. 10:00-17:00

Маневицький професійний ліцей (гуртожиток № 1) смт. Маневичі



місто Нововолинськ



1. 09:00-17:00

Аптека «Подорожник», «Ощадбанк», «Луцьксантехмонтаж», магазини: «Практик», «Явір», «Насінячко», «автозапчастини», «Перлина плюс», «Стиль», «Надія»; ПП Сан-моторс, ЖКП №1, школа мистецтв, кафе «Базилік», ТНЕУ, перукарня «Красуня», кафе «Студент», нотаріус, страхова компанія, стоматолог, аптека «Рута», адвокат, «Приватбанк», Біокурс, нотаріус, Курляндія, реал естет, гідрогаз м.Нововолинськ

вул.Кобзаря, 51-80, вул.Східна, 55-80

вул.Автобусна, 14-24, вул.Шахтарська, 2-4, вул.Петрова, вул.Св.Володимира, 32-38, вул.Миру, 1-7, вул.Дорогиничівська, вул.Нововолинська, 11, б-р Шевченка, 27-49, пров.Північний, пров.Комунальний, пров.Новий



Рожищенський район



1 ПЛ-0,4 кВ від КТП-321 9:00-17:00 смт. Дубище КНС смт. Дубище, вул. Зелена, Грушевського

2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-58 9:00-17:00 с.Іванівка церква, кіоск, клуб, пошта, магазин с.Іванівка, вул. Замкова, Молодіжна, Прилісна, Перемоги

3 ПЛ-0,4 кВ від КТП-227 9:00-17:00 с.Береськ ППМ, АТС, контора с/р, клуб, молитовний будинок, ФАП с.Береськ, вул. Л.Українки, Молодіжна, Перемоги

4 КТП-469 9:00-17:00 с.Переспа, вул. Молодіжна, Ковельська, Будівельна

5 ПЛ-0,4 кВ від КТП-251 9:00-17:00 с.Рудня клуб, ФАП, церква, сільська рада, відділення зв’язку, кіоск, магазини с.Рудня, вул. Центральна, Набережна, Молодіжна, Спортивна



Старовижівський район



1. 12:00-17:00.

с.Чевель,Текля,Глухи









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині 3 серпня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.1. 09:00 – 16:00м. Володимир-Волинський, вул.: Лисенка, Стефаника, Н.Хасевича 8-21. 10:00-16:00с. Бужанка по вул. Миру 32-781. КТП-246 10:30 – 16:00 Монастир, Камінь-Каширське УГГ ПАТ «Волиньгаз» (КСС) с.Михнівка вул..Центральна2 КТП-121 Л-1 10:00 – 16:00 с. Ставище, вул. Центральна3 КТП-196 Л-3 09:30 – 16:00 ВУЖКГ, ФОП Фарина Ігор Леонідович «Автозапчастини», ФОП Царик Г.М. «Шиномонтаж вулканізація», ФОП Пилипчук Н.М. «Нова пошта», ФОП Савлук В.К. телемайстерня,м. К.Каширський вул.Ковельска, вул.Матросова1. 10:30-13:00КТП-256 смт. Олика:ФОП Мисковець Валентина ОлександрівнаПАТ "Державний ощадбанк України"ФОП Сосницька Олена ВікторівнаФОП Славіч Микола МиколайовиФОП Славіч Микола МиколайовиФОП Леошко Володимир ЄвгеновичФОП Шелепа Зоя ОлександрівнаФОП Літвінчук Жанна ВолодимирівнаФОП Поліщук Володимир ЄвгеновичФОП Шевчук Володимир КонстантиновичФОП Колошко Євгенія МиколаївнаФОП Цибульський Андрій ВолодимировичФОП Мацута Сергій ПетровичФОП Славіч Андрій МиколайовичФОП Кошинська Галина ПавлівнаДВТП "Волиньфармпостач"Селищна рада смт.ОликаТзОВ `Побутовик`Олицьке споживче товариствоПАТ "Укртелеком"Римо-католицький костел смт.ОликаКТП-305 смт. Олика:МДКП "Ківерціводоканал",Вол. обл. психлікарня № 2,СГВК"Птахівник"Церква ХВЄ смт.ОликаФОП Лебедь Богдан ФедоровичКТП-319 смт. Олика:Насосна,ФОП Дорощук Василь ФеодосійовичФОП Мельник Олександр СергійовичФОП Яйленко Федір КостянтиновичФОП Костюк Андрій АндрійовичФОП Колосінський Валерій ВолодимировичКТП-528 смт. Олика:Держ. с/госп. п-во `Олицьке`КТП-530 смт. Олика:Олицький психоневрологічний будинок-інтернатКТП-309 смт. Олика:СГВК"Птахівник"Вол. обл. психлікарня № 3Церква ХВЄ смт.ОликаФОП Лебедь Богдан ФедоровичКТП-256 смт. Олика:вул. Замкова, буд. 1, 3, 5, 7, 9, 11, вул. Незалежності, буд. 2-7 вул. Паркова, буд. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 16, 18, 20, 22КТП-319 смт. Олика:вул. Козацька, буд. 1-27, 29вул. Гагаріна, буд. (парні 2, 11-34), (непарні 5-11, 31, 33)вул. Богуна, буд. 1-4, 6-22, 25,27, 29, 30, 17а, 8а, вул. Ворошилова, буд. (парні 2-22), 21, 22а, 22б вул. П. Орлика, буд. 5, 7, 9, 11, 13, 25, 29, вул. Робітнича, буд. 2-6, 8, вул. Власюк, буд. 1, 3, 3а, 5, 7, 9, 11, вул. Путилівка, буд. 3-16, 18, 20КТП-528 смт. Олика:вул. РадгоспнаКТП-309 смт. Олика:вул. Незалежності, буд. 8, 12, 14, 16, 17, 17а, 18-21, 27, 31, 33, 35, 37вул. Шевченка, буд. 211. 9:00-17:00с.Ясне2. 9:00-17:00с.Острівя1. 10:00-16:00Церква, магазини, адмінприміщення старостинського округу, АТС, пошта, аптека, клуб, дитячий садок, c. Бірки (частково)2. 10:00-16:00побутс. Цир, вул. Загребелля1. 10:00-17:00Маневицький професійний ліцей (гуртожиток № 1) смт. Маневичі1. 09:00-17:00Аптека «Подорожник», «Ощадбанк», «Луцьксантехмонтаж», магазини: «Практик», «Явір», «Насінячко», «автозапчастини», «Перлина плюс», «Стиль», «Надія»; ПП Сан-моторс, ЖКП №1, школа мистецтв, кафе «Базилік», ТНЕУ, перукарня «Красуня», кафе «Студент», нотаріус, страхова компанія, стоматолог, аптека «Рута», адвокат, «Приватбанк», Біокурс, нотаріус, Курляндія, реал естет, гідрогаз м.Нововолинськвул.Кобзаря, 51-80, вул.Східна, 55-80вул.Автобусна, 14-24, вул.Шахтарська, 2-4, вул.Петрова, вул.Св.Володимира, 32-38, вул.Миру, 1-7, вул.Дорогиничівська, вул.Нововолинська, 11, б-р Шевченка, 27-49, пров.Північний, пров.Комунальний, пров.Новий1 ПЛ-0,4 кВ від КТП-321 9:00-17:00 смт. Дубище КНС смт. Дубище, вул. Зелена, Грушевського2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-58 9:00-17:00 с.Іванівка церква, кіоск, клуб, пошта, магазин с.Іванівка, вул. Замкова, Молодіжна, Прилісна, Перемоги3 ПЛ-0,4 кВ від КТП-227 9:00-17:00 с.Береськ ППМ, АТС, контора с/р, клуб, молитовний будинок, ФАП с.Береськ, вул. Л.Українки, Молодіжна, Перемоги4 КТП-469 9:00-17:00 с.Переспа, вул. Молодіжна, Ковельська, Будівельна5 ПЛ-0,4 кВ від КТП-251 9:00-17:00 с.Рудня клуб, ФАП, церква, сільська рада, відділення зв’язку, кіоск, магазини с.Рудня, вул. Центральна, Набережна, Молодіжна, Спортивна1. 12:00-17:00.с.Чевель,Текля,Глухи

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