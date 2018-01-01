У Луцьку поліція спіймала двох молодиків з наркотиками

У Луцьку поліція вилучила у двох чоловіків канабіс та амфетамін.Так, учора, 1 серпня, опівдні на вулиці Карбишева поліцейські вилучили у 19-річного місцевого жителя 100 г марихуани, а ввечері цього ж дня на вулиці Конякіна у 21-річного лучанина – таблетки «Субутекс» та 1 г амфетаміну, - інформує ГУНП у Волинській області.Усе вилучене направили на дослідження у Волинський експертно-криміналістичний центр МВС України.Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України.