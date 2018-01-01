У селі на Волині люди другу добу сидять без світла





Сильний буревій наробив лиха у вівторок, 31 липня, близько 18.00, - пише



На вулиці Незалежності гілля обірвало лінію 10 тисяч вольт. Лише 1 серпня надвечір електрики ліквідували поломку і в оселях нарешті з’явилося світло.



Та близько 22 години, як тільки ввімкнулося вуличне освітлення, на одній з опор посипалися іскри.



«Буквально за кілька хвилин уже горіли дроти. А стовп був схожий на феєрверк, – розповідають очевидці. – Через трохи один із дротів перегорів і впав на узбіччя дороги. Але полум’я розгорялося з новою силою. Вже й кабелі, через які інтернет поступає в хати, теж плавилися».



Нарешті приїхали електрики, вимкнули трасформатор і запевнили, що вже небезпеки немає. Проте місцеві жителі їх не відпускали та змусили загасити вогонь.



Один із мешканців приніс водний пістолет та відро з водою та почав самотужки гасити. Але загорання було на самому верху опори. Тоді вирішили з машини енергетиків спробувати дістатися та залити водою вогонь.



На щастя, обійшлося без жертв, але півсела залишилося ночувати без світла. Станом на 11.00 люди досі чекають, коли їм нарешті ввімкнуть електрику.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Вишнів Любомльського району через негоду, яка на лінії електропередач повалила дерева та позривала шифер із будинків, місцеві жителі змушені були жити без електрики.Сильний буревій наробив лиха у вівторок, 31 липня, близько 18.00, - пише Район.Любомль. На вулиці Незалежності гілля обірвало лінію 10 тисяч вольт. Лише 1 серпня надвечір електрики ліквідували поломку і в оселях нарешті з’явилося світло.Та близько 22 години, як тільки ввімкнулося вуличне освітлення, на одній з опор посипалися іскри.«Буквально за кілька хвилин уже горіли дроти. А стовп був схожий на феєрверк, – розповідають очевидці. – Через трохи один із дротів перегорів і впав на узбіччя дороги. Але полум’я розгорялося з новою силою. Вже й кабелі, через які інтернет поступає в хати, теж плавилися».Нарешті приїхали електрики, вимкнули трасформатор і запевнили, що вже небезпеки немає. Проте місцеві жителі їх не відпускали та змусили загасити вогонь.Один із мешканців приніс водний пістолет та відро з водою та почав самотужки гасити. Але загорання було на самому верху опори. Тоді вирішили з машини енергетиків спробувати дістатися та залити водою вогонь.На щастя, обійшлося без жертв, але півсела залишилося ночувати без світла. Станом на 11.00 люди досі чекають, коли їм нарешті ввімкнуть електрику.

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