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У селі на Волині люди другу добу сидять без світла

У селі на Волині люди другу добу сидять без світла
У селі Вишнів Любомльського району через негоду, яка на лінії електропередач повалила дерева та позривала шифер із будинків, місцеві жителі змушені були жити без електрики.

Сильний буревій наробив лиха у вівторок, 31 липня, близько 18.00, - пише Район.Любомль.

На вулиці Незалежності гілля обірвало лінію 10 тисяч вольт. Лише 1 серпня надвечір електрики ліквідували поломку і в оселях нарешті з’явилося світло.

Та близько 22 години, як тільки ввімкнулося вуличне освітлення, на одній з опор посипалися іскри.

«Буквально за кілька хвилин уже горіли дроти. А стовп був схожий на феєрверк, – розповідають очевидці. – Через трохи один із дротів перегорів і впав на узбіччя дороги. Але полум’я розгорялося з новою силою. Вже й кабелі, через які інтернет поступає в хати, теж плавилися».

Нарешті приїхали електрики, вимкнули трасформатор і запевнили, що вже небезпеки немає. Проте місцеві жителі їх не відпускали та змусили загасити вогонь.

Один із мешканців приніс водний пістолет та відро з водою та почав самотужки гасити. Але загорання було на самому верху опори. Тоді вирішили з машини енергетиків спробувати дістатися та залити водою вогонь.

На щастя, обійшлося без жертв, але півсела залишилося ночувати без світла. Станом на 11.00 люди досі чекають, коли їм нарешті ввімкнуть електрику.
У селі на Волині люди другу добу сидять без світла
У селі на Волині люди другу добу сидять без світла


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Теги: світло, Вишнів
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