Із 1 до 10 кілограмів: як у луцькому зоопарку росте тигреня Тріша





Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost розповіла директор звіринцю Людмила Денисенко.



За словами Людмили Денисенко, тигреня два тижні знаходиться у вольєрі з батьками, проте вони не приймають Трішу.



"На щастя, вона вже сама їсть, а не з пляшечки. Тигреня вже їло кашу з молочком, у її раціоні щодня є по півкілограма м'яса та півкілограма риби", - поділилася директор зоопарку.



Людмила Денисенко додала, що нині Тріша важить 10,5 кілограма, тоді як раніше її вага була лише кілограм.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Тигреня Тріша 2-го серпня святкує два місяці з дня народження.Про це у коментарірозповіла директор звіринцюЗа словами Людмили Денисенко, тигреня два тижні знаходиться у вольєрі з батьками, проте вони не приймають Трішу."На щастя, вона вже сама їсть, а не з пляшечки. Тигреня вже їло кашу з молочком, у її раціоні щодня є по півкілограма м'яса та півкілограма риби", - поділилася директор зоопарку.Людмила Денисенко додала, що нині Тріша важить 10,5 кілограма, тоді як раніше її вага була лише кілограм.

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