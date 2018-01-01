вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Із 1 до 10 кілограмів: як у луцькому зоопарку росте тигреня Тріша

Із 1 до 10 кілограмів: як у луцькому зоопарку росте тигреня Тріша
Тигреня Тріша 2-го серпня святкує два місяці з дня народження.

Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost розповіла директор звіринцю Людмила Денисенко.

За словами Людмили Денисенко, тигреня два тижні знаходиться у вольєрі з батьками, проте вони не приймають Трішу.

"На щастя, вона вже сама їсть, а не з пляшечки. Тигреня вже їло кашу з молочком, у її раціоні щодня є по півкілограма м'яса та півкілограма риби", - поділилася директор зоопарку.

Людмила Денисенко додала, що нині Тріша важить 10,5 кілограма, тоді як раніше її вага була лише кілограм.
Із 1 до 10 кілограмів: як у луцькому зоопарку росте тигреня Тріша

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: зоопарк, тигреня, Людмила Денисенко
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Яскрава геометрія і казкові монстри: графіті на стіні 40-го мікрорайону. ФОТО
Працівникам Луцької міськради дали щедрі премії
«Вони зомбовані», – декламатор вірша Шевченка у Володимирі про прихожан УПЦ МП
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині знайшли нелегальний піщаний кар’єр
Сьогодні, 13:11
Із 1 до 10 кілограмів: як у луцькому зоопарку росте тигреня Тріша
Сьогодні, 13:00
Волинянка поцупила у 18-річної дівчини гроші і золото
Сьогодні, 12:43
На Волині судитимуть депутатів, які зумисне не подали декларацій
Сьогодні, 12:35
У селі на Волині люди другу добу сидять без світла
Сьогодні, 12:31
Схожі новини
Смугасті будні: як у луцькому зоопарку живе тигреня Тріша. ФОТО Смугасті будні: як у луцькому зоопарку живе тигреня Тріша. ФОТО
04 липень, 17:38
Яскраві ара та милі носухи: літній день у луцькому зоопарку. ФОТО Яскраві ара та милі носухи: літній день у луцькому зоопарку. ФОТО
06 липень, 20:29
Клубочок щастя: у Луцькому зоопарку народилось тигреня. ФОТО Клубочок щастя: у Луцькому зоопарку народилось тигреня. ФОТО
27 червень, 16:21
У Луцькому зоопарку народилися мавпа та лемур. ВІДЕО У Луцькому зоопарку народилися мавпа та лемур. ВІДЕО
23 квітень, 13:45
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині знайшли нелегальний піщаний кар’єр
Сьогодні, 13:11
 0
Із 1 до 10 кілограмів: як у луцькому зоопарку росте тигреня Тріша
Сьогодні, 13:00
 0
Волинянка поцупила у 18-річної дівчини гроші і золото
Сьогодні, 12:43
 0
На Волині судитимуть депутатів, які зумисне не подали декларацій
Сьогодні, 12:35
 0
У селі на Волині люди другу добу сидять без світла
Сьогодні, 12:31
 0
Медіа
відео
1/8