Із 1 до 10 кілограмів: як у луцькому зоопарку росте тигреня Тріша
Сьогодні, 13:00
Тигреня Тріша 2-го серпня святкує два місяці з дня народження.
Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost розповіла директор звіринцю Людмила Денисенко.
За словами Людмили Денисенко, тигреня два тижні знаходиться у вольєрі з батьками, проте вони не приймають Трішу.
"На щастя, вона вже сама їсть, а не з пляшечки. Тигреня вже їло кашу з молочком, у її раціоні щодня є по півкілограма м'яса та півкілограма риби", - поділилася директор зоопарку.
Людмила Денисенко додала, що нині Тріша важить 10,5 кілограма, тоді як раніше її вага була лише кілограм.
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Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost розповіла директор звіринцю Людмила Денисенко.
За словами Людмили Денисенко, тигреня два тижні знаходиться у вольєрі з батьками, проте вони не приймають Трішу.
"На щастя, вона вже сама їсть, а не з пляшечки. Тигреня вже їло кашу з молочком, у її раціоні щодня є по півкілограма м'яса та півкілограма риби", - поділилася директор зоопарку.
Людмила Денисенко додала, що нині Тріша важить 10,5 кілограма, тоді як раніше її вага була лише кілограм.
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