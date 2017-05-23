На Волині судитимуть депутатів, які зумисне не подали декларацій

Декілька ківерцівських депутатів зумисне не подали своїх декларацій. Тепер вони відповідатимуть перед судом.Про це повідомили у прес-службі прокуратури Волині.У ході досудового розслідування встановили, що депутати-суб’єкти декларування, у період із 01 січня 2017 по 31 липня 2018 року, діючи умисно, достовірно знаючи про обов’язок подати до Єдиного державного реєстру декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік, шляхом її заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції, маючи всі необхідні умови та технічну можливість її подати, без поважних причин таку декларацію не подали.Відтак тепер обранці громади постануть перед судом, який визначить їм міру покарання.Відповідно до санкції ст. 366-1 ККУ за умисне неподання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбачено покарання у виді (одне із переліченого):- штрафу від двох тисяч п’ятисот до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;- громадських робіт на строк від ста п’ятдесяти до двохсот сорока годин;- позбавлення волі на строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.