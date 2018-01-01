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Волинянка поцупила у 18-річної дівчини гроші і золото

Волинянка поцупила у 18-річної дівчини гроші і золото
У Нововолинську жінка викрала у 18-річної дівчини золоту прикрасу та гроші, чим завдала власниці збитків на понад 30 тисяч гривень.

Згодом правоохоронці з’ясували, що 31-річна жінка здійснила крадіжку, перебуваючи у помешканні потерпілої, - інформує ГУНП у Волинській області.

До слова, правопорушниця притягувалася раніше до кримінальної відповідальності за подібні злочини.

За фактом таємного викрадення чужого майна слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 185 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.


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Теги: крадіжка, гроші, золото
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