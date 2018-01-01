Волинянка поцупила у 18-річної дівчини гроші і золото





Згодом правоохоронці з’ясували, що 31-річна жінка здійснила крадіжку, перебуваючи у помешканні потерпілої, - інформує ГУНП у Волинській області.



До слова, правопорушниця притягувалася раніше до кримінальної відповідальності за подібні злочини.



За фактом таємного викрадення чужого майна слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 185 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Нововолинську жінка викрала у 18-річної дівчини золоту прикрасу та гроші, чим завдала власниці збитків на понад 30 тисяч гривень.Згодом правоохоронці з’ясували, що 31-річна жінка здійснила крадіжку, перебуваючи у помешканні потерпілої, - інформує ГУНП у Волинській області.До слова, правопорушниця притягувалася раніше до кримінальної відповідальності за подібні злочини.За фактом таємного викрадення чужого майна слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 185 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

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