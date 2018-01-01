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Волинський фестиваль змінює формат і час проведення

Волинський фестиваль змінює формат і час проведення
Фестиваль «Лісова пісня» цьогоріч змінює свій формат та час проведення.

Поетично-мистецький фестиваль «Лісова пісня» відбувається на Волині з 2001 року. Захід започаткований з ініціативи Волинської обласної організації НСПУ з метою привернути увагу до місць, де бувала Леся Українка та які надихали на написання безсмертної «Лісової пісні».

Цьогоріч фестиваль змінює формат і час проведення. Відтак, «Лісова пісня» у 2018 році відбудеться 6-9 вересня у Луцьку та на Ковельщині.

Гостями заходу будуть відомі письменники з України, Білорусі, Польщі,
Болгарії та Чехії, а також волинські літератори.

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Теги: Лісова пісня, фестиваль, Волинь
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