Волинський фестиваль змінює формат і час проведення

Фестиваль «Лісова пісня» цьогоріч змінює свій формат та час проведення.Поетично-мистецький фестиваль «Лісова пісня» відбувається на Волині з 2001 року. Захід започаткований з ініціативи Волинської обласної організації НСПУ з метою привернути увагу до місць, де бувала Леся Українка та які надихали на написання безсмертної «Лісової пісні».Цьогоріч фестиваль змінює формат і час проведення. Відтак, «Лісова пісня» у 2018 році відбудеться 6-9 вересня у Луцьку та на Ковельщині.Гостями заходу будуть відомі письменники з України, Білорусі, Польщі,Болгарії та Чехії, а також волинські літератори.