Волинський фестиваль змінює формат і час проведення
Сьогодні, 18:27
Фестиваль «Лісова пісня» цьогоріч змінює свій формат та час проведення.
Поетично-мистецький фестиваль «Лісова пісня» відбувається на Волині з 2001 року. Захід започаткований з ініціативи Волинської обласної організації НСПУ з метою привернути увагу до місць, де бувала Леся Українка та які надихали на написання безсмертної «Лісової пісні».
Цьогоріч фестиваль змінює формат і час проведення. Відтак, «Лісова пісня» у 2018 році відбудеться 6-9 вересня у Луцьку та на Ковельщині.
Гостями заходу будуть відомі письменники з України, Білорусі, Польщі,
Болгарії та Чехії, а також волинські літератори.
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Поетично-мистецький фестиваль «Лісова пісня» відбувається на Волині з 2001 року. Захід започаткований з ініціативи Волинської обласної організації НСПУ з метою привернути увагу до місць, де бувала Леся Українка та які надихали на написання безсмертної «Лісової пісні».
Цьогоріч фестиваль змінює формат і час проведення. Відтак, «Лісова пісня» у 2018 році відбудеться 6-9 вересня у Луцьку та на Ковельщині.
Гостями заходу будуть відомі письменники з України, Білорусі, Польщі,
Болгарії та Чехії, а також волинські літератори.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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