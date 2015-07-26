На Волині знайшли нелегальний піщаний кар’єр





Відтак, під час обстеження території Зимнівської сільської ради буоло виявлено факт самовільної розробки піску в урочищі «Скотомогильник» в межах с. Поничів Володимир-Волинського району, - інформує прес-служба облдержадміністрації.



Внаслідок самовільної розробки піску порушені три земельні ділянки загальною площею 1,2 га.



За результатами проведеної перевірки спеціалісти інспекції зробили розрахунки розмірів шкоди, заподіяних державі внаслідок самовільного користування надрами, самовільного зайняття земельних ділянок та зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу на загальну суму 7 млн 534 тис. 379 грн.



Слід зазначити, що матеріали перевірки та розрахунки розмірів збитків направили до управління Нацполіції у Волинській області для реагування та вжиття заходів щодо встановлення осіб, винних у самовільному видобуванні піску.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинська обласна державна адміністрація ініціювала проведення перевірки щодо використання піщаних кар’єрів у Володимир-Волинському районі.Відтак, під час обстеження території Зимнівської сільської ради буоло виявлено факт самовільної розробки піску в урочищі «Скотомогильник» в межах с. Поничів Володимир-Волинського району, - інформує прес-служба облдержадміністрації.Внаслідок самовільної розробки піску порушені три земельні ділянки загальною площею 1,2 га.За результатами проведеної перевірки спеціалісти інспекції зробили розрахунки розмірів шкоди, заподіяних державі внаслідок самовільного користування надрами, самовільного зайняття земельних ділянок та зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу на загальну суму 7 млн 534 тис. 379 грн.Слід зазначити, що матеріали перевірки та розрахунки розмірів збитків направили до управління Нацполіції у Волинській області для реагування та вжиття заходів щодо встановлення осіб, винних у самовільному видобуванні піску.

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