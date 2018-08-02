Волинянка перерахувала гроші шахраям за неіснуючу валізу





Майже щоденно у поліцейській хроніці є повідомлення про шахраїв в Інтернеті, - пише



Про чергову шахрайську схему, в яку потрапила 24-річна володимирчанка Олена, повідомили у Володимир-Волинському відділу поліції.



Перерахувавши кошти в сумі 550 гривень на банківську картку продавця, котрий на одному із сайтів виставив на продаж валізу, дівчина не дочекалася ні покупки, ні повернення грошей.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Мешканка Володимира-Волинського потрапила на гачок шахраїв.Майже щоденно у поліцейській хроніці є повідомлення про шахраїв в Інтернеті, - пише Володимир Медіа Про чергову шахрайську схему, в яку потрапила 24-річна володимирчанка Олена, повідомили у Володимир-Волинському відділу поліції.Перерахувавши кошти в сумі 550 гривень на банківську картку продавця, котрий на одному із сайтів виставив на продаж валізу, дівчина не дочекалася ні покупки, ні повернення грошей.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію