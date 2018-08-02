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Волинянка перерахувала гроші шахраям за неіснуючу валізу

Волинянка перерахувала гроші шахраям за неіснуючу валізу
Мешканка Володимира-Волинського потрапила на гачок шахраїв.

Майже щоденно у поліцейській хроніці є повідомлення про шахраїв в Інтернеті, - пише Володимир Медіа.

Про чергову шахрайську схему, в яку потрапила 24-річна володимирчанка Олена, повідомили у Володимир-Волинському відділу поліції.

Перерахувавши кошти в сумі 550 гривень на банківську картку продавця, котрий на одному із сайтів виставив на продаж валізу, дівчина не дочекалася ні покупки, ні повернення грошей.

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Теги: шахрай, Волинь, гроші
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