Заснув за кермом: у Білорусі перекинувся автобус з українцями
Сьогодні, 13:34
В Оршанському районі Білорусі, вночі 2 серпня, потрапив у серйозну ДТП туристичний автобус міжнародного сполучення, в якому перебувало понад півсотні пасажирів.
Про це повідомляє прес-служба Управління внутрішніх справ Вітебського облвиконкому, - пише 24 канал.
"Подія з автобусом міжнародного сполучення Київ – Таллінн, на борту якого перебували 53 людини – громадяни України, Молдови та Росії, сталася о 4:30 2 серпня", – зазначили в УВС.
За попередньою інформацією, причиною аварію стало те, що водій заснув за кермом і на 186-му кілометрі автодороги М8 біля села Світочівка наїхав на світлову опору, після чого автобус перекинувся на бік у кювет.
"Для оцінки фізичного стану до лікарні доправили 12 осіб. Вісьмох із них уже оглянули лікарі й відпустили. За словами медиків, серйозних травм в аварії ніхто з постраждалих не зазнав і госпіталізації не потребує, – наголосили в УВС.
Окрім того, співробітники міліції та працівники МНС Білорусі організували доправлення пасажирів до готелю, їм надається інша необхідна допомога.
"У найближчі години в Оршу з Ліди приїде резервний автобус, у якому туристи продовжать поїздку в супроводі ДАІ", – додали у відомстві.
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Про це повідомляє прес-служба Управління внутрішніх справ Вітебського облвиконкому, - пише 24 канал.
"Подія з автобусом міжнародного сполучення Київ – Таллінн, на борту якого перебували 53 людини – громадяни України, Молдови та Росії, сталася о 4:30 2 серпня", – зазначили в УВС.
За попередньою інформацією, причиною аварію стало те, що водій заснув за кермом і на 186-му кілометрі автодороги М8 біля села Світочівка наїхав на світлову опору, після чого автобус перекинувся на бік у кювет.
"Для оцінки фізичного стану до лікарні доправили 12 осіб. Вісьмох із них уже оглянули лікарі й відпустили. За словами медиків, серйозних травм в аварії ніхто з постраждалих не зазнав і госпіталізації не потребує, – наголосили в УВС.
Окрім того, співробітники міліції та працівники МНС Білорусі організували доправлення пасажирів до готелю, їм надається інша необхідна допомога.
"У найближчі години в Оршу з Ліди приїде резервний автобус, у якому туристи продовжать поїздку в супроводі ДАІ", – додали у відомстві.
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