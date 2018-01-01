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Плавучий міст до «Бандерштату» виявився закоротким. ФОТО. ВІДЕО

Плавучий міст до «Бандерштату» виявився закоротким. ФОТО. ВІДЕО
У Луцьку продовжують готуватися до фестивалю «Бандерштат».

Міст, який проклали від пляжу у Центральному парку культури і відпочинку ім. Лесі Українки через річку Стир, виявився закоротким.

Наразі організатори намагаються вирішити цю проблему.

Нагадаємо, минулого року (2017, - ред.) побудували понтонний міст. Однак, як заявляли лучани, він був надзвичайно хитким та ненадійним. До того ж, він почав руйнуватися ще у перший день фестивалю через натовпи людей.
Плавучий міст до «Бандерштату» виявився закоротким. ФОТО. ВІДЕО
Плавучий міст до «Бандерштату» виявився закоротким. ФОТО. ВІДЕО
Плавучий міст до «Бандерштату» виявився закоротким. ФОТО. ВІДЕО
Плавучий міст до «Бандерштату» виявився закоротким. ФОТО. ВІДЕО
Плавучий міст до «Бандерштату» виявився закоротким. ФОТО. ВІДЕО





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Теги: міст, проблема, Бандерштат, Луцьк
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Коментарі 1
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Мона троха доштукувати штахетами. А ше мона троха відрами води зі Стиру вихлюпати ! А мона просто і так перескакувати !
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