Плавучий міст до «Бандерштату» виявився закоротким. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 14:04
У Луцьку продовжують готуватися до фестивалю «Бандерштат».
Міст, який проклали від пляжу у Центральному парку культури і відпочинку ім. Лесі Українки через річку Стир, виявився закоротким.
Наразі організатори намагаються вирішити цю проблему.
Нагадаємо, минулого року (2017, - ред.) побудували понтонний міст. Однак, як заявляли лучани, він був надзвичайно хитким та ненадійним. До того ж, він почав руйнуватися ще у перший день фестивалю через натовпи людей.
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Міст, який проклали від пляжу у Центральному парку культури і відпочинку ім. Лесі Українки через річку Стир, виявився закоротким.
Наразі організатори намагаються вирішити цю проблему.
Нагадаємо, минулого року (2017, - ред.) побудували понтонний міст. Однак, як заявляли лучани, він був надзвичайно хитким та ненадійним. До того ж, він почав руйнуватися ще у перший день фестивалю через натовпи людей.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Мона троха доштукувати штахетами. А ше мона троха відрами води зі Стиру вихлюпати ! А мона просто і так перескакувати !
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