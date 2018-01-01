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На Рівненщині троє молодиків до смерті побили чоловіка

На Рівненщині троє молодиків до смерті побили чоловіка
На Рівненщині в реанімації помер 32-річний житель села Бабка Володимирецького району, якого побили троє чоловіків.

Поліцейські встановили, що тілесні ушкодження йому нанесли 28 липня троє односельців 17-ти, 28-ми та 22-х років, - інформує ГУНП у Рівненській області.

Під час спільного розпиття спиртних напоїв поблизу магазину між чоловіками виник конфлікт, під час якого молодики нанесли кілька ударів руками та ногами 32-річному знайомому. Із тілесними ушкодженнями його доставили до лікарні.

Поліцейські встановлюють усі обставини злочину, зокрема чий удар виявився смертельним. Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до десяти років.


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Теги: побиття, лікарня, смерть
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