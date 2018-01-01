Куди піти у вихідні в Луцьку: 3-5 серпня

Літо – період відпусток, фестивалів і прогулянок до ночі. А після важкого робочого тижня слід «перезавантажити» мозок і відпочити.підготувало для вас добірку заходів, які допоможуть «перезарядити батарейки» після робочого тижня.фестивальсело Рованці10:00Традиційно, у перші вихідні серпня, «Бандерштат» збирає шанувальників якісної музики, української культури та активного відпочинку.Кращі музичні гурти з України та з-за кордону, гутіркові та літературні сцени, спортивні розваги, ярмарки, смачна їжа, презентаціїі, дискусії ‒ саме такий формат відпочинку бандерштатівців.фестивальЛуцький замок16:30З 3 до 5 серпня у Луцьку триватиме фестиваль документального кіно Lampa.doc — 2018. Захід відбудеться на території Луцького замку.Окрім кінопереглядів запланована денна освітня програма, що складатиметься з майстер-класів, лекцій, зустрічей з режисерами.Програма освітнього блоку буде найбільш різноманітною і цікавою. Зокрема серед гостей фестивалю, що відвідають місто Луцьк під час Lampa.doc та зустрінуться з глядачами, буде польський режисер Пьотр Стащік, молода українська режисерка Аліна Горлова, продюсера Світлана Зінов’єва.Однак, зважаючи на те, що покази відбуватимуться на території Луцького замку, необхідно буде придбати вхідний квиток. Разом з тим передбачено перелік пільгових категорій, представники яких зможуть потрапити на територію Замку Любарта, під час проведення фестивалю Lampa.doc, безкоштовно. Серед них: учасники бойових дій, діти віком до 14 років та люди пенсійного віку.духовно-просвітницька програмаВолинський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Т. Г. Шевченка10:004 серпня у Волинському академічному обласному українському музично-драматичному театрі імені Т. Г. Шевченка в м. Луцьку відбудеться духовно-просвітницька програма “Африка, як вона є” за участю мотиваційного спікера Василя Стойки (Чехія).Програма складатиметься з двох частин.I частина:10:00 - 13:00- "Зміни себе" - спікер Василь Стойка- "Кому я потрібен" - спікер Василь СтойкаЦя частина буде присвячена історіям з життя людей на острові Мадагаскар.II частина:18:00 - 20:00 - благодійний концерт за участю Госпелхору " NotaHeaven", бенду "Eternity" та інших музичних виконавців.Під час концерту збиратимуть кошти на лікування маленької дівчинки - Стонь Анастасії Дмитрівни, 1 рік 4 місяці. Діагноз: спонтанний масивний САК на фоні коалугопатії нез'ясованої етіології.Організатори запрошують долучитись до заходу лучан та гостей міста.безкоштовний англомовний клубМолодіжний центр Волині16:00У Молодіжному центрі Волині проведуть безкоштовний англомовний клуб Teens English Club. Захід орієнтований на дітей віком від 10 до 18 років. Зустріч англомовного клубу відбудеться у суботу, 4 серпня о 16:00 за адресою вул. Градний узвіз 5.Спілкуватиметься з дітьми учасниця програми FLEX Юлія Дацюк, яка навчалася цілий рік у Сполучених Штатах Америки.З підлітками проведуть веселі інтерактивні ігри, які допоможуть розширити словниковий запас та швидше запам’ятати корисну інформацію. Під час заходу тінейджери переглянуть англомовні відео та обговорять їх з учасницею програми FLEX. Важливим пунктом програми є використання англійської мови на практиці та подолання мовного бар’єру.Неформальна обстановка, відсутність оцінок та інтерактивні вправи допоможуть вашій дитині швидше зрозуміти логіку використання англійської та вдосконалити вже здобуті навички. Найголовніше, що буде легко та весело, а робота в компанії однолітків забезпечить море знайомств та яскравих емоцій.Участь у заході безкоштовна. Необхідно лише заповнити просту реєстраційну форму: https://goo.gl/CZVkAB.Більше інформації можна знайти на сторінці події у Facebook https://www.facebook.com/events/697229893976269/ та на сторінці Молодіжного центру Волині https://www.facebook.com/LutskYouthCenterмультфільм, мюзикл, фентезі, драма, комедія, пригоди, сімейний«Premier City»10:10, 12:50, 15:00, 17:10, 19:20У житті змужнілого Крістофера Робіна панує повсякденна рутина. Одного разу він зустрічає друга дитинства - ведмедика Вінні. Разом їм належить повернутися в Стоакровий ліс, щоб не тільки відшукати загублених друзів, але і знову знайти щастя.* * *фантастика, трилер«Premier City»12:20, 14:30, 16:40, 18:50, 20:00, 22:10Майже всі підлітки на Землі померли від страшної і невідомої хвороби. Але ті, хто залишилися, кардинально змінилися - тепер кожен з них має суперсилу. Влада боїться могутніх підлітків, тому вирішує контролювати їх сили, відправивши всіх дітей в спеціальні табори. Дівчинка шістнадцяти років на ім'я Руді є однією з найсильніших завдяки своїм суперсилам. Вона біжить з того страшного табору і знаходить таких саме дітей-мандрівників, які просто хочуть втекти від влади і знайти спокійне місце для існування. Але в світі, де правлять дорослі, потрібно не бігти - потрібно боротися. Не дарма у них є суперсили.* * *комедія, пригоди«Premier City»12:10, 16:00Молодий факір Аджа вирушає до Парижа, де на нього чекає не лише шалене кохання, а й неймовірні пригоди! Не маючи грошей, він вирішує заночувати у магазині «Ікея», сховавшись у шафі, яку за збігом обставин відправляють до Англії. Йому доведеться подорожувати і в шафі, і на човні, і на повітряній кулі, і навіть у валізі за маршрутом Мумбаї-Париж-Лондон-Рим! Це дуже захоплює, але як же тепер повернутися до коханої?* * *фантастика, мелодрама«Premier City»21:00Зої і Коул - вчені майбутнього, які розробляють ідеальних романтичних партнерів - синтетиків. Їх мета - позбавити людей від самотності і нерозділеного кохання. Але чим далі вони просуваються в своїх експериментах, тим сумнівніше виглядають результати їх роботи...* * *комедія«Premier City»21:30Два друга, Вінсент і Арно, застрягли в рутині та нудному дорослому житті. Вінсент докладає всіх зусиль для того, щоб досягти успіху на роботі, але безуспішно. Арно втомився від компанії прискіпливого батька своєї дружини. Їх життя змінюється назавжди, коли на провальному парубочому вечері свого друга, вони знайомляться із стриптизеркою. Вона розповідає хлопцям про те, як шалено відривалась в Будапешті. Друзям спадає на думку відкрити агентство з організації холостяцьких вечірок у цьому місті розпусти, де алкоголь тече рікою, а у повітрі витає секс...