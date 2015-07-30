У Луцьку кипить підготовка до «Бандерштату». ФОТОРЕПОРТАЖ





У зоні розміщення фудкорту вже з'являються перші намети. Працівники поставили туалети, облаштовують прес-центр.



До слова, на фестиваль вже прибувають перші гості, які готуються поселитися в наметовому містечку. Однак уже "з порогу" фестивальники скаржаться на відсутність затінку, бо, мовляв, сховатися від палючого сонця ніде.



Нагадаємо, що біля входу в місце "ікс" вже встановили плавучий міст,





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Підготовка до фестивалю "Бандерштат 2018" - у розпалі. На місці проведення уже монтують сцени, встановлюють вказівники.У зоні розміщення фудкорту вже з'являються перші намети. Працівники поставили туалети, облаштовують прес-центр.До слова, на фестиваль вже прибувають перші гості, які готуються поселитися в наметовому містечку. Однак уже "з порогу" фестивальники скаржаться на відсутність затінку, бо, мовляв, сховатися від палючого сонця ніде.Нагадаємо, що біля входу в місце "ікс" вже встановили плавучий міст, який виявився закоротким . Наразі волонтери прибили до мосту дерев'яні дошки, які згодом укріпили.

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