У Луцьку кипить підготовка до «Бандерштату». ФОТОРЕПОРТАЖ
Сьогодні, 15:40
Підготовка до фестивалю "Бандерштат 2018" - у розпалі. На місці проведення уже монтують сцени, встановлюють вказівники.
У зоні розміщення фудкорту вже з'являються перші намети. Працівники поставили туалети, облаштовують прес-центр.
До слова, на фестиваль вже прибувають перші гості, які готуються поселитися в наметовому містечку. Однак уже "з порогу" фестивальники скаржаться на відсутність затінку, бо, мовляв, сховатися від палючого сонця ніде.
Нагадаємо, що біля входу в місце "ікс" вже встановили плавучий міст, який виявився закоротким. Наразі волонтери прибили до мосту дерев'яні дошки, які згодом укріпили.
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У зоні розміщення фудкорту вже з'являються перші намети. Працівники поставили туалети, облаштовують прес-центр.
До слова, на фестиваль вже прибувають перші гості, які готуються поселитися в наметовому містечку. Однак уже "з порогу" фестивальники скаржаться на відсутність затінку, бо, мовляв, сховатися від палючого сонця ніде.
Нагадаємо, що біля входу в місце "ікс" вже встановили плавучий міст, який виявився закоротким. Наразі волонтери прибили до мосту дерев'яні дошки, які згодом укріпили.
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