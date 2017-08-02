У Луцьку вшанували десантників. ФОТО
Сьогодні, 16:27
У Луцьку десантники святкують "День ВДВ". Декілька десятків військовослужбовців зібрались на меморіальному комплексі "Вічна слава", аби віддати шану своїм загиблим побратимам.
До слова, сьогодні, 2 серпня, відзначають День святого Іллі, який є покровителем десантних військ.
Колись свято відзначали 2 серпня, проте нещодавно його перенесли на 21 листопада (День десантно-штурмовіих військ Збройних сил України).
Тож, десантики поклали квіти і поставили лампадки до місця майбутнього пам'ятника, на який збирають гроші.
Присутні хвилиною мовчання вшанували всіх загиблих побратимів.
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До слова, сьогодні, 2 серпня, відзначають День святого Іллі, який є покровителем десантних військ.
Колись свято відзначали 2 серпня, проте нещодавно його перенесли на 21 листопада (День десантно-штурмовіих військ Збройних сил України).
Тож, десантики поклали квіти і поставили лампадки до місця майбутнього пам'ятника, на який збирають гроші.
Присутні хвилиною мовчання вшанували всіх загиблих побратимів.
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