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У Луцьку вшанували десантників. ФОТО

У Луцьку вшанували десантників. ФОТО
У Луцьку десантники святкують "День ВДВ". Декілька десятків військовослужбовців зібрались на меморіальному комплексі "Вічна слава", аби віддати шану своїм загиблим побратимам.

До слова, сьогодні, 2 серпня, відзначають День святого Іллі, який є покровителем десантних військ.

Колись свято відзначали 2 серпня, проте нещодавно його перенесли на 21 листопада (День десантно-штурмовіих військ Збройних сил України).

Тож, десантики поклали квіти і поставили лампадки до місця майбутнього пам'ятника, на який збирають гроші.

Присутні хвилиною мовчання вшанували всіх загиблих побратимів.


У Луцьку вшанували десантників. ФОТО
У Луцьку вшанували десантників. ФОТО
У Луцьку вшанували десантників. ФОТО
У Луцьку вшанували десантників. ФОТО
У Луцьку вшанували десантників. ФОТО
У Луцьку вшанували десантників. ФОТО
У Луцьку вшанували десантників. ФОТО
У Луцьку вшанували десантників. ФОТО
У Луцьку вшанували десантників. ФОТО
У Луцьку вшанували десантників. ФОТО
У Луцьку вшанували десантників. ФОТО
У Луцьку вшанували десантників. ФОТО
У Луцьку вшанували десантників. ФОТО
У Луцьку вшанували десантників. ФОТО
У Луцьку вшанували десантників. ФОТО
У Луцьку вшанували десантників. ФОТО
У Луцьку вшанували десантників. ФОТО
У Луцьку вшанували десантників. ФОТО
У Луцьку вшанували десантників. ФОТО
У Луцьку вшанували десантників. ФОТО
У Луцьку вшанували десантників. ФОТО
У Луцьку вшанували десантників. ФОТО
У Луцьку вшанували десантників. ФОТО
У Луцьку вшанували десантників. ФОТО
У Луцьку вшанували десантників. ФОТО
У Луцьку вшанували десантників. ФОТО
У Луцьку вшанували десантників. ФОТО
У Луцьку вшанували десантників. ФОТО
У Луцьку вшанували десантників. ФОТО
У Луцьку вшанували десантників. ФОТО
У Луцьку вшанували десантників. ФОТО
У Луцьку вшанували десантників. ФОТО
У Луцьку вшанували десантників. ФОТО
У Луцьку вшанували десантників. ФОТО

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Теги: десантники, ВДВ, Луцьк, святкування
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