У Луцьку вшанували десантників. ФОТО





До слова, сьогодні, 2 серпня, відзначають День святого Іллі, який є покровителем десантних військ.



Колись свято відзначали 2 серпня, проте нещодавно його перенесли на 21 листопада (День десантно-штурмовіих військ Збройних сил України).



Тож, десантики поклали квіти і поставили лампадки до місця майбутнього пам'ятника, на який збирають гроші.



Присутні хвилиною мовчання вшанували всіх загиблих побратимів.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку десантники святкують "День ВДВ". Декілька десятків військовослужбовців зібрались на меморіальному комплексі "Вічна слава", аби віддати шану своїм загиблим побратимам.До слова, сьогодні, 2 серпня, відзначають День святого Іллі, який є покровителем десантних військ.Колись свято відзначали 2 серпня, проте нещодавно його перенесли на 21 листопада (День десантно-штурмовіих військ Збройних сил України).Тож, десантики поклали квіти і поставили лампадки до місця майбутнього пам'ятника, на який збирають гроші.Присутні хвилиною мовчання вшанували всіх загиблих побратимів.

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