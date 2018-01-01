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На Волині розшукують пенсіонера. ФОТО

На Волині розшукують пенсіонера. ФОТО
У Камінь-Каширському районі розшукують 71-річного жителя села Раків Ліс Мися Якова Данилович.

Востаннє його бачили сьогодні, 2 серпня, близько 6-ої ранку в селі Раків Ліс по вулиці Молодіжна, - пише Район.Камінь-Каширський.

Прикмети: Одягнений у фіолетову сорочку та чорні спортивні штани.

Тож, усіх хто володіє будь-якою інформацією просять телефонувати за номером: 096-655-41-73.

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Теги: розшук, пенсіонер
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