На Волині розшукують пенсіонера. ФОТО
Сьогодні, 15:34
У Камінь-Каширському районі розшукують 71-річного жителя села Раків Ліс Мися Якова Данилович.
Востаннє його бачили сьогодні, 2 серпня, близько 6-ої ранку в селі Раків Ліс по вулиці Молодіжна, - пише Район.Камінь-Каширський.
Прикмети: Одягнений у фіолетову сорочку та чорні спортивні штани.
Тож, усіх хто володіє будь-якою інформацією просять телефонувати за номером: 096-655-41-73.
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Востаннє його бачили сьогодні, 2 серпня, близько 6-ої ранку в селі Раків Ліс по вулиці Молодіжна, - пише Район.Камінь-Каширський.
Прикмети: Одягнений у фіолетову сорочку та чорні спортивні штани.
Тож, усіх хто володіє будь-якою інформацією просять телефонувати за номером: 096-655-41-73.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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