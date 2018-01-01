На Волині розшукують пенсіонера. ФОТО

Мися Якова Данилович.



Востаннє його бачили сьогодні, 2 серпня, близько 6-ої ранку в селі Раків Ліс по вулиці Молодіжна, - пише



Прикмети: Одягнений у фіолетову сорочку та чорні спортивні штани.



Тож, усіх хто володіє будь-якою інформацією просять телефонувати за номером: 096-655-41-73.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Камінь-Каширському районі розшукують 71-річного жителя села Раків ЛісВостаннє його бачили сьогодні, 2 серпня, близько 6-ої ранку в селі Раків Ліс по вулиці Молодіжна, - пише Район.Камінь-Каширський Прикмети: Одягнений у фіолетову сорочку та чорні спортивні штани.Тож, усіх хто володіє будь-якою інформацією просять телефонувати за номером: 096-655-41-73.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію