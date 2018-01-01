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У Луцьку горів підвал. ФОТО

У Луцьку горів підвал. ФОТО
У луцькій багатоповерхівці загорівся підвал.

Інцидент трапився близько 14:00 2 серпня, - пише інтернет-видання Волинь24.

Невідомі підпалили сміття, яке знаходилось у приміщенні на проспекті Соборності, 38.

Мешканці будинку розповідають, що дим виходив з підвалу годину. На місце прибули дві пожежні машини. Вогонь погасили оперативно.

Також у прес-службі ДСНС запевнили, що потерпілих немає. Приміщення підвалу було закритим.

Хто вчинив підпал та чому у ньому знаходиться сміття - невідомо.
У Луцьку горів підвал. ФОТО
У Луцьку горів підвал. ФОТО
У Луцьку горів підвал. ФОТО
У Луцьку горів підвал. ФОТО

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Теги: пожежа, підвал, Луцьк
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