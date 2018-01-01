У Луцьку горів підвал. ФОТО





Інцидент трапився близько 14:00 2 серпня, - пише інтернет-видання



Невідомі підпалили сміття, яке знаходилось у приміщенні на проспекті Соборності, 38.



Мешканці будинку розповідають, що дим виходив з підвалу годину. На місце прибули дві пожежні машини. Вогонь погасили оперативно.



Також у прес-службі ДСНС запевнили, що потерпілих немає. Приміщення підвалу було закритим.



Хто вчинив підпал та чому у ньому знаходиться сміття - невідомо.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У луцькій багатоповерхівці загорівся підвал.Інцидент трапився близько 14:00 2 серпня, - пише інтернет-видання Волинь24 Невідомі підпалили сміття, яке знаходилось у приміщенні на проспекті Соборності, 38.Мешканці будинку розповідають, що дим виходив з підвалу годину. На місце прибули дві пожежні машини. Вогонь погасили оперативно.Також у прес-службі ДСНС запевнили, що потерпілих немає. Приміщення підвалу було закритим.Хто вчинив підпал та чому у ньому знаходиться сміття - невідомо.

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