У Луцьку горів підвал. ФОТО
Сьогодні, 19:26
У луцькій багатоповерхівці загорівся підвал.
Інцидент трапився близько 14:00 2 серпня, - пише інтернет-видання Волинь24.
Невідомі підпалили сміття, яке знаходилось у приміщенні на проспекті Соборності, 38.
Мешканці будинку розповідають, що дим виходив з підвалу годину. На місце прибули дві пожежні машини. Вогонь погасили оперативно.
Також у прес-службі ДСНС запевнили, що потерпілих немає. Приміщення підвалу було закритим.
Хто вчинив підпал та чому у ньому знаходиться сміття - невідомо.
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Інцидент трапився близько 14:00 2 серпня, - пише інтернет-видання Волинь24.
Невідомі підпалили сміття, яке знаходилось у приміщенні на проспекті Соборності, 38.
Мешканці будинку розповідають, що дим виходив з підвалу годину. На місце прибули дві пожежні машини. Вогонь погасили оперативно.
Також у прес-службі ДСНС запевнили, що потерпілих немає. Приміщення підвалу було закритим.
Хто вчинив підпал та чому у ньому знаходиться сміття - невідомо.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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