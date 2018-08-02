У Києві жінка померла на прийомі в стоматолога





Нещасний випадок стався сьогодні близько 11.00 на вулиці Воздвиженській, 16А, - повідомляють



Попередня причина смерті – реакція на анастезію.



На місці події працювали правоохоронці, які з'ясовують причини нещасного випадку.

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