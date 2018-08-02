У Києві жінка померла на прийомі в стоматолога
Сьогодні, 16:10
У Києві у стоматологічному центрі раптово померла 48-річна жінка.
Нещасний випадок стався сьогодні близько 11.00 на вулиці Воздвиженській, 16А, - повідомляють Факти.
Попередня причина смерті – реакція на анастезію.
На місці події працювали правоохоронці, які з'ясовують причини нещасного випадку.
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Нещасний випадок стався сьогодні близько 11.00 на вулиці Воздвиженській, 16А, - повідомляють Факти.
Попередня причина смерті – реакція на анастезію.
На місці події працювали правоохоронці, які з'ясовують причини нещасного випадку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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