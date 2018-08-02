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У Києві жінка померла на прийомі в стоматолога

У Києві жінка померла на прийомі в стоматолога
У Києві у стоматологічному центрі раптово померла 48-річна жінка.

Нещасний випадок стався сьогодні близько 11.00 на вулиці Воздвиженській, 16А, - повідомляють Факти.

Попередня причина смерті – реакція на анастезію.

На місці події працювали правоохоронці, які з'ясовують причини нещасного випадку.

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Теги: Київ, стоматолог, жінка, смерть
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